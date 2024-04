Sipas simulimit të mandateve parlamentare të nxjerra nga matja e opinionit publik të qytetarëve në prill, të realizuar nga IPIS për nevojat e emisionit të MRT-së Objektivi, koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE pritet të ketë numrin më të madh të deputetëve në vitin e ri. parlamenti. Gjegjësisht, sipas vlerësimit, koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE do të kishte nga 51 në 54 deputetë, LSDM do të kishte nga 28 deri në 30 deputetë, BDI nga 13 në 17 mandate, koalicioni Vlen nga 11 në 13 mandate, e më pas E majta me 4 me 7 dhe lëvizja ZNAM nga 4 në 6 mandate. Sipas njësive zgjedhore, simulimi parashikon që në njësinë e parë zgjedhore VMRO-DPMNE do të ketë 8 deri në 9 deputetë, LSDM 5, BDI nga 2 në 3, VLEN 2 mandate, Majtas nga 1 në 2 dhe ZNAM një mandat deputet të fituar.

Në IE 2, VMRO-DPMNE pritet të ketë 8 deputetë, LSDM 4, BDI nga 2 në 3, VLEN 2, ZNAM po ashtu 2 deputetë dhe e majta nga 1 deri 2.

Në njësinë zgjedhore 3, VMRO-DPMNE do të kishte 12 deputetë, LSDM 6, e majta dhe Znam nga një deputet.

Në njësinë e katërt, potenciali i VMRO-DPMNE-së është të fitojë 11 deri në 12 mandate, LSDM-së 7, kurse e majta dhe lëvizja ZNAM kanë shanse të fitojnë nga një deputet.

Në NJZ 5, sipas projeksioneve, më së shumti deputetë do të ketë VMRO-DPMNE, 9 mandate, LSDM nga 5 ose 6, pasuar nga BDI nga 2 ose 3, E majta me 1 mandat dhe ZNAM gjithashtu kanë potencial për të pasur një deputet nga kjo zonë zgjedhore dhe VLEN.

Në njësinë e gjashtë zgjedhore, sipas sondazheve dhe projeksioneve, ka një garë të barabartë mes BDI-së dhe koalicionit VLEN. Të dy blloqet kanë mundësi të fitojnë nga 7 deri në 8 deputetë, e ndjekur nga VMRO-DPMNE me 3 deri 4 mandate dhe LSDM nga 1 deri 2.

Anketa është realizuar nga Instituti për Hulumtime Politike – Shkup përmes telefonit gjatë muajve mars dhe prill 2024. Numri i të anketuarve është 6081, marzhi i gabimit është +/- 1 për qind, dhe intervali i besimit është 95%.