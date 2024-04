Ohëri do të mbushet me mysafirë për festat e 1 Majit dhe të Pashkëve Sipas paralajmërimeve të punonjësve të turizmit, mysafirët më të shumtë do të jenë nga vendi dhe rajoni, por do të ketë edhe vizitorë nga vendet e tjera në kuadër të festave. Turne të rrumbullakët ballkanike Më të kërkuarit si në hotele ashtu edhe në akomodime private janë aranzhimet tre dhe katër ditore.

Me një ofertë të pasuruar për shijen e të gjithëve, hotelierët do të tërheqin mysafirë. Moti i këndshëm me diell ka trazuar qendrën kryesore turistike edhe këtë fundjavë, ndaj hotelierët dhe hotelierët shpresojnë për një sezon veror të suksesshëm.