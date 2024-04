Njoftimi i VMRO-DPMNE-së për koalicionin Vredi si partner të dëshiruar në qeverinë e ardhshme para se populli të deklarohet më 8 maj për të, sipas shefit të diplomacisë dhe kandidatit për president të BDI-së, Bujar Osmani, është përpjekje për të nënçmuar dinjitetin. të shqiptarëve, por edhe të qytetarëve nga komunitetet dhe krijon një mobilizim të paparë prej kohësh në politikë.

Unë mendoj se z. Mickoski në ditët e fundit arriti të rikthejë një kujtim tek shqiptarët për robërinë 100-vjeçare, poshtërimin, nënshtrimin tek çdo shqiptar, në çdo grua shqiptare, në çdo familje shqiptare, për të acaruar një nerv që menduam se ishte thellësisht i fshehur, për të rikthyer një kujtim nga koha e Jugosllavisë kur Beogradi jugosllav thoshte çfarë të doni, Rahman Morina është ai që do t’ju përfaqësojë. Rahman Morina qeshi me cinizëm. Mendoj se kjo përpjekje për të nënçmuar dinjitetin e çdo shqiptari, të çdo gruaje shqiptare, por edhe të qytetarëve nga komunitetet që patën të njëjtin fat si shqiptarët ndër vite dhe dekada, mobilizoi popullin. Dhe nuk bëhet fjalë më për zgjedhje mes Frontit Europian dhe Vredit sepse ato rezultate përfunduan më 24 prill, deklaroi populli. Tani kemi një situatë të mobilizimit të të gjithëve kundër tentativës për të shkatërruar dinjitetin e popujve në këtë vend duke folur për një qeverisje edhe para se populli të deklarohet më 8 maj. Epo, mendoj se 8 maji do të krijojë një situatë të re, sepse ka kohë që nuk e kam parë këtë lloj mobilizimi në politikë. Mickoski arriti ta arrijë këtë për dy ditë dhe përgjigjen do ta shihni më 8 maj… Një gjë dua t’ju them. Kjo gjë nuk do të ndodhë. Vullneti i popullit nuk mund të nëpërkëmbet as sot, as nesër e as kurrë, tha Osmani, i cili është partner i kërkuar në koalicion i BDI-së, në pyetjen e një gazetari.