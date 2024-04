Duke komentuar refuzimin e partive maqedonase që të formojnë qeveri me BDI-në, Izet Mexhiti nga VLEN tha se të gjithë nga BDI ikin sikur nga virusi korona, përcjell TV21. Mexhiti tha se BDI do të shkojë në opozitë.

“Ditëve të fundit nga BDI të gjithë ikin sikur nga korona. Nga BDI ikë edhe VMRO-DPMNE, nga BDI ikë edhe Maksim Dimitrievski, nuk dëshiron qeveri me ta, nga BDI siç e shoh edhe ish-kryeministri Kovaçevski është hidhëruar sepse në mënyrë jokorrekte luajtën edhe me të. Edhe LSDM nuk do me BDI-në. Kështu që duket se BDI do të mbetet në opozitë me Levicën dhe pikërisht atë që e thanë, do të thotë me forcat pro-ruse”, theksoi Mexhiti.