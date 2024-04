Ministri i Jashtëm i BDI-së, Bujar Osmani, dje ka kërcënuar hapur se nuk do të ketë qeveri të ardhshme pa BDI-në dhe se duhet të zbatohet parimi i fitores me fitues. Osmani shkoi aq larg sa tha se nëse BDI nuk hynte në qeveri nuk do të respektohej vullneti i votuesve shqiptarë.

Kërcënimet e tilla të Osmanit erdhën pasi koalicioni VMRO-DPMNE dhe Vredi, që udhëheq opozitën shqiptare, tashmë po bëhet i sigurt.

Osmani ndoshta ka harruar ose nuk dëshiron të kujtojë se si fituesi i zgjedhjeve ka ardhur deri te kjo, në këtë rast VMRO-DPMNE zgjedh partnerin shqiptar të koalicionit në qeveri.

Maqedonia është shtet unitar dhe fituesi e zgjedh vetë, pra vendos me kë do të bëjë koalicion në qeveri, por kjo është shkelur pikërisht me kërkesën e BDI-së në vitin 2017.

Në vitin 2008, BDI-ja kërkoi nga VMRO-DPMNE-ja që fituesi nga blloku maqedonas të bëjë gjithmonë koalicion me fituesin e bllokut maqedonas. Ishte e ashtuquajtura Marrëveshja e Majit, e cila nuk është një dokument zyrtar i shkruar, por një marrëveshje gojore, zotëri.

Dhe kjo marrëveshje u respektua deri në vitin 2017 pas zgjedhjeve të vitit 2016, të cilat VMRO-DPMNE-ja i fitoi me 51 deputetë dhe LSDM-ja 49. Në mesin e shqiptarëve BDI-ja fitoi më së shumti vota.

Dhe më pas ajo konferencë për media ka ndodhur më 29 janar 2017 në Mala Reçicë, të cilën e ka mbajtur askush tjetër pos Bujar Osmani. Në atë konferencë për media ai tha se “BDI nuk ka marrë vendim për koalicion me VMRO-DPMNE-në edhe pse ajo parti ka fituar zgjedhjet”.

Debati ishte konstruktiv dhe dashamirës për të marrë vendimin më të mirë për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Njëzëri konstatuam se ai debat nuk mund të shterret dhe nuk kemi argumente të mjaftueshme për të vendosur për një nga pesë opsionet që janë vënë në tryezë”, tha Osmani në orët e natës shtatë vjet më parë.

Disa muaj më vonë BDI-ja formoi qeverinë me LSDM-në dhe nuk e respektoi vullnetin e shumicës së maqedonasve që votuan për VMRO-DPMNE-në përkundër të gjitha Revolucioneve Shumëngjyrëshe, SJO-së dhe Marrëveshjes në Përzhino.

Prandaj Osmani do të bënte më mirë të thoshte se kush i ra telefonit të kuq në Mala Reçicë atë natë të ftohtë dhe i urdhëroi që të mos bëjnë koalicion me VMRO-DPMNE-në dhe të mos kërcënojnë. Maji, qershori apo çfarëdo kontrate nuk mund të jetë e vlefshme vetëm kur i përshtatet një BDI.