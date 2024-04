Me rastin e Ditës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, shefi i diplomacisë Bujar Osmani, do të mbajë konferencë për shtyp, ndërsa dje Klubi diplomatik nga Shkup e shënoi Ditën e diplomacisë së Maqedonisë me mbjellje të pemëve para ndërtesës së MPJ-së dhe vizitë në Muzeun memorial të KAÇKM-së në Pelince.

Byroja e diplomacisë fillimet e saj i ka në Byronë për marrëdhënie me jashtë të formuar në vitin 1969. Republika e Maqedonisë ka pasur diplomatë të saj, të cilët kanë punuar në diplomacinë jugosllovene në Beograd dhe jashtë, si dhe në organin republikan për marrëdhënie me jashtë. Në vitin 1991 ky organ është shndërruar në Ministrinë e Punëve të Jashtme

Ministria e Punëve të Jashtme i kryen punët që i përkasin punëve të jashtme dhe politikës së jashtme të Republikës së Maqedonisë.

Një nga aktivitetet më të rëndësishme diplomatike të kësaj Ministries ka qenë kryesimi me OSBE-në, të cilën e ka shënuar në vitin 2023 ku shteti ynë ka qenë nikoqir i Samitit të OSBE-së.