Kryetari i bashkisë së Tiranës pas 8 orëve ka dalë nga ambientet e SPAK ku është pyetur për çështjen e inceneratorëve.

“Falenderoj kolegët e SPAK, një institucion që unë nuk kisha pas të bëja më parë. Pas këtij takimi më ka krijuar bindjen që është bërë një investim persë mbari në Shqipëri. Isha me dy kolegë hetues, profesionistë dhe unë them që ne duhet ti forcojmë institucionet. Isha këtu si bashkëpunëtor”, tha Veliaj.

Veliaj po ashtu tha se tashme ndihet me i lehtesuar, ndersa theksoi se iu kerkua që për shkak te sekretit hetimor te mos i ndaje me mediat.

“Patëm një ezaurim total të çështjes së inceneratorëve. Të gjitha shpjegimet për mënyrën ku dallon projekti i IFC i cili u rrëzua dhe ishte nisur nga ish bashkia me 37 euro tonin dhe si ky proces ishte një gjë tjetër e pa kërkuar nga investitorë që nuk kishin lidhje me bashkinë dhe IFC. U thanë edhe disa detaje të tjera. Dy koleget hetues me kanë kërkuar që për cështje të sekretit hetimor duke qenë se bashkia ka sjellë edhe prova të tjera mu kërkua që të mos i ndaj me gazetaret. Do jetë pjesë e zbardhjes së dëshmisë time. Ndihem mirë që sot unë dhe ata që më duan ndihen më të lehtësuar. Unë ndihem më i lehtësuar që pata mundësinë të them fjalën time”, tha kryetari i bashkise.