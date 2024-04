Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) Aleksandar Dashtevski në një intervistë për MIA-n thotë se intensivisht po punohet në përgatitjet për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të 8 majit. Dashtevski sqaron procedurën e votimit në zgjedhje, duke pasur parasysh se për zgjedhjet e dyfishta votuesit do të mund të votojnë vetëm një herë. Ai gjithashtu u bën thirrje votuesve që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar më 8 maj me dinjitet dhe pa presion dhe për të pasur zgjedhje të ndershme, demokratike dhe të lira.

Tashmë duke qenë se është raundi i dytë dhe tashmë janë përfunduar disa gjëra për turin e dytë në raundin e parë, përgatitjet po shkojnë edhe më mirë, edhe në fundjavë. Të premten përcaktuam pamjen e fletëvotimit që do të jetë për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, dhe këto të tjerat për zgjedhjet parlamentare tashmë janë duke u shtypur, procesverbali dhe materialet e tjera konfidenciale janë drejt përfundimit, kështu që tashmë jemi në përgatitje të mirë. ka thënë Dashtevski.

Janë kthyer të gjitha aparatet identifikuese biometrike, janë zbrazur dhe më pas futen të dhënat për raundin e dytë të zgjedhjeve, shton kryetari i KSHZ-së, duke theksuar se personat e angazhuar për zgjedhjet kanë punuar shumë edhe gjatë fundjavës që gjithçka. mund të përfundojë në kohë. Dashtevski thekson edhe vlerësimin pozitiv që KSHZ-ja e ka marrë nga OSBE/ODIHR.

Pra, shumë punë, por shpresoj që duke qenë se gjithçka doli mirë në raundin e parë, këtu do të thosha pak këtu – duhet thënë se një nga pikat e pakta të ndritshme, në mos e vetmja, në OSBE. /Raporti i ODIHR-it është lavdërimi për KSHZ-në që e kreu mirë punën e saj, gjë që nuk ishte rasti me organet e tjera shtetërore. Pra, kur njerëzit e duhur vendosen në vendet e duhura, puna mund të bëhet mirë, gjë që duhet të jetë praktikë në vendin tonë dhe jo përjashtim, tha ai.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka lëshuar një udhëzim me të cilin votuesit u thotë se më 8 maj do të mund të dalin në qendrat e votimit vetëm një herë. Dashtevski për MPB-në sqaron në detaje procedurën e votimit, duke theksuar se qytetarëve duhet t’u sqarohet se kanë të drejtë të votojnë për të dyja llojet e zgjedhjeve ose vetëm për parlamentare ose vetëm për zgjedhje presidenciale. Kjo, thotë ai, duhet shpjeguar mirë sepse ka regjistrim për zgjedhjet presidenciale.

Dhe ai udhëzim është që në fakt, qytetari do të mund të vijë vetëm një herë dhe të votojë për të dyja zgjedhjet dhe kur të vijë procedura, fillimisht jep kartën e identitetit për të parë se është ai, pastaj shkon për identifikim biometrik, pastaj e kërkojnë në listë për ta rrethuar dhe i japin gjethe. Dhe pastaj shkoni votoni. Tani kur te vije dhe kur te pyet personin qe eshte ne aparat, do ta pyese a do te votosh per nje, dmth per te paret, per presidenciale apo per parlamentare, apo po deshiron. votoni për të dyja, për presidenciale dhe për parlamentare, sepse kjo nuk do të ndodhë më pas, po ju mund ta bëni. Dhe supozoj se do të votojnë më së shumti për të dyja, dhe kjo mund të ndodhë vetëm për ato parlamentare sepse ne e dimë që pjesëmarrja dhe interesimi atje është shumë më i lartë. Por nuk duhet të jetë, më pyesin njerëzit, për të mashtruar njerëzit, sepse nëse ju pyesin fillimisht nëse jeni për njërin dhe pastaj për tjetrin, mund të thoni se unë jam për deputetët, kështu që duhet shpjeguar mirë që të kemi një regjistrim, apo jo, kështu që duhet shpjeguar mirë nëse jeni pro presidenciale, nëse jeni pro parlamentare dhe nëse jeni pro të dyjave, në mënyrë që njeriu të mos mendojë se njëra është më e rëndësishme? se tjetri, por e di se ai ka të drejtë të votojë për të dyja zgjedhjet dhe kështu ta bëjmë dhe të bëjmë regjistrimin, thotë Dashtevski.

Kryetari i organit më të lartë zgjedhor në vend thotë se edhe në mbrëmjen e 8 majit rezultatet e zgjedhjeve mund të dihen deri në mesnatë, duke marrë parasysh ndryshimet e bëra nga KSHZ-ja në periudhën e kaluar, si dhe përvojën. të zgjedhjeve të kaluara.

Ne kemi marrë masa në këto zgjedhje dhe ato masa konsistojnë në forcimin e harduerit në mënyrë që ai të marrë më shumë informacion në të njëjtën kohë, duke trajnuar më tej më shumë njerëz në terren. Pra, tani janë trajnuar rreth 1700 veta për të hyrë, i kemi siguruar të gjithë ata 1700 laptopë në bashkëpunim me Entin Shtetëror të Statistikave, kemi siguruar diku tabloide në vend të kompjuterëve që të dhënat të shkojnë më shpejt dhe tani kjo është gjëja e dytë. Një mijë e shtatëqind njerëz, kjo është pothuajse në dy qendra votimi, dhe ne e dimë se, apo jo, ka tre ose katër qendra votimi në shkolla, kështu që kjo ishte një çështje e dytë. Dhe gjëja e tretë, ne shkurtuam vetë marrjen. Për shembull, 13 kishin kolona të rëndësishme, tani e zvogëlojmë në shtatë për të hyrë, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe i dërgojmë, duke dyfishuar kështu kohën që do të duhej për të hyrë dhe tani duam ta përmirësojmë edhe më shumë për raundin e dytë. Duhet të them se pasi janë zgjedhje të dyfishta, nuk mund të jenë aq efektive, por sigurisht që do të jenë mjaft efektive edhe në raundin e dytë, thekson Dashtevski.

Ai po ashtu thekson se për përshpejtimin e procesit zgjedhor, në vendvotimet si më parë do të jenë në çdo kohë shtatë persona në vend të pesë personave dhe se të gjithë do të jenë të pranishëm për numërimin e rezultateve.

Të gjithë anëtarët janë mjaft të gatshëm për të kryer detyrat e tyre. Mendoj se edhe në raundin e dytë do të bjerë si në të parën, thotë Dashtevski.

Duke marrë parasysh se festat e Pashkëve po vijnë dhe afatet për zgjedhje përkojnë me këto ditë, kryetari i KSHZ-së thotë se disa aktivitete do të përfundojnë më herët, në mënyrë që administrata zgjedhore dhe personat e angazhuar në zgjedhje, të cilët numri është mbi 35,000, munden në këtë festë të jenë me familjet e tyre.

Për shkak të festës së Pashkëve, vendosëm të zhvendosim pak afatin dhe në vend të së shtunës dhe të dielës siç ishte hera e kaluar, të sjellim materiale konfidenciale të premten dhe të shtunën, edhe pse në një farë mënyre janë edhe pushime – e Premte e Madhe, e Shtunë e Madhe, vendosëm të paktën ditën e Pashkëve, të krishterit më të madh le t’ia lëmë festën njerëzve që të pushojnë për të gjithë, tha Dashtevski.

Puna, thotë ai, sërish si në raundin e parë të zgjedhjeve do të përfundojë me efikasitet sepse punojnë vazhdimisht, përfshirë edhe fundjavat.

Dashtevski pret që raundi i dytë i zgjedhjeve të kalojë në atmosferën më të mirë.

Unë e kam thënë disa herë që duhet të mbarojmë tonën sepse nuk mund ta dimë nëse dikush do të mendojë diçka për të bërë apo jo dhe si do të sillen pjesëmarrësit e tjerë në zgjedhje, por nga sa kemi parë, vlerësimi im personal është se ka të ngjarë të shkojë. ngjashëm me raundin e parë në atë që kemi pak më të gjatë, mund të formohen linja dhe kjo do të menaxhohet. Unë i thashë edhe shtypit që funksionon që të mos marrim ndonjë gjë të veçantë, por jemi në kontakt të përhershëm me koordinatorët tanë, shefat e departamenteve, me komisionet komunale zgjedhore ku ka problem, edhe me këshillat zgjedhorë nëse ka. ka nevojë dhe ka përgjegjësi edhe disiplinore dhe penale, tha Dashtevski.

Kryetari i KSHZ-së u dërgoi mesazh votuesve që të kontribuojnë për zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike.

Një mesazh për votuesit që të dalin sërish të qetë, të japin votën dinjitoze për partinë që kanë vendosur pa presion, të mos vuajnë, të japin votën lirisht, zgjedhje të ndershme, demokratike, të lira, që të tregojmë se ne jemi në nivel të lartë të vetëdijes dhe se e dimë çfarë është demokracia dhe e zbatojmë në veprim, tha Dashtevski.

Sa i përket votimeve për zgjedhjet presidenciale në diasporë, ku ka pasur regjistrime të pakta e edhe më pak të votuar, kryetari i KSHZ-së thotë se ka mendimin e tij, por mendon se duhet të zgjidhet në marrëveshje me më të mëdhenjtë politikë. partive dhe zgjidhen në organet ku duhet – në Ministrinë e Drejtësisë e më vonë në Parlament.

Pra, ne tani nuk kemi votim parlamentar në diasporë, ndërsa për votim presidencial kemi gjysmën e DCP në gjysmën e vendeve dhe ata kanë një numër shumë të vogël votash. Pra, 570-580 në Gjermani është maksimumi, pra 2400 DCP në të gjithë botën dhe gjysma e tyre kanë votuar, që do të thotë se efikasiteti është zero. Për shembull, në Pekin dërgoni 10 persona, dhe 12 janë të regjistruar, nga ata 12 mendoj se nëntë kanë votuar, pra kanë votuar më pak se sa janë të pranishëm atje. Kështu që unë mendoj se duhet ndryshuar, jo për asgjë tjetër, por vërtet duhet të gjejmë një metodë në të cilën diaspora do të regjistrohet, do të votojë dhe të përfaqësohet në parlament dhe të vendosë për problemet që ka atje, pra këtu kur. njerëzit do të vijnë. Pra, kjo mbetet të shihet pas zgjedhjeve, sepse tani puna është bërë dhe do të shkojnë në raundin e dytë presidencial sepse nuk ka numër të mjaftueshëm për parlamentar dhe votimi është bërë, tha Dashtevski.