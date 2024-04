Pas 63 vitesh, gruaja i tha se nuk ishte babai i vajzës së tyre. Pastaj Dimitrije N. (89) u çmend

Në fillim të gjyqit, i moshuari rrëfeu para gjykatës rajonale të Düsseldorfit se kishte goditur me thikë gruan e tij prej shumë kohësh (82). Tani doli vendimi: pesë vjet e katër muaj burgim për vrasje.

Gjatë mosmarrëveshjes, gruaja e tij thuhet se i kishte thënë shtetasit maqedonas më 19 nëntor 2023 se vajza e tij “nuk ishte e tij”. Dhe ajo shtoi edhe se, sipas të pandehurit: Babai i vërtetë ishte “më i ri, më i bukur dhe më i pasur se ti”.

Këtë nuk e duroi dot, tha në gjykatë Dimitrije N.. Ai ka kapur një thikë dhe e ka goditur ate me thikë, shkruan „Bild“. Pas krimit, i pandehuri mesa duket ka tentuar të vrasë veten. Një vajzë kishte gjetur prindërit e saj. Dimitrije N. ishte në spital për javë të tëra. Ai nuk mundi të hynte vetë në sallën e gjyqit.

Prokuroria e quajti krimin e tij një vrasje për tradhti. N. goditi disa herë me thikë gruan e tij 82-vjeçare, teksa ajo ishte në telefon me motrën e saj. Ai i ka shkaktuar gjithsej 20 prerje dhe plagë me thikë në qafë, gjoks dhe stomak të gruas së tij. E moshuara ka ndërruar jetë në banesë.

Por gjykata supozoi se sulmi me thikë ishte pasojë e xhelozisë dhe për rrjedhojë e vrasjes nga pakujdesia. Gruaja nuk ishte e pafajshme apo e pambrojtur. „Kjo nuk përmbush karakteristikën e vrasjes së fshehtësisë,“ tha kryetari i trupit gjykues Rainer Drees.

Prokurori publik shprehu dyshime: Dimitrije N. me siguri donte shumë të besonte në hapin e gabuar të gruas së tij, sepse një test i atësisë vërtetoi se ai ishte babai biologjik i vajzës së madhe. Ai kishte kërkuar shtatë vjet burg. Mbrojtësi kishte kërkuar që të merret parasysh pleqëria e të pandehurit dhe rrëfimi i tij.

Plaku me siguri do ta vuajë dënimin në burgun special për të moshuarit pranë Paderbornit. Vendimi nuk është ende ligjërisht i detyrueshëm.