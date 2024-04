Kancelari gjerman Olaf Scholz e ka bërë edhe një herë të qartë se as trupat gjermane dhe as raketat e lundrimit me rreze të gjatë veprimi Taurus nuk do të dërgohen në Kiev.

“Ka armë që mund të transportohen vetëm kur është e mundur të ruhet kontrolli mbi gjithçka që bëhet me to,” tha Scholz në një takim të Partisë Social Demokrate në Luneburg, duke përjashtuar kështu dërgesat e Taurus në Ukrainë.

Ky sistem armësh është aq efektiv dhe preciz, tha ai, saqë mund të “gjuhet drejt e në dhomën e ndenjes”.

“Ajo është përgjegjëse vetëm nëse mbajmë kontrollin e udhëzimit të synuar. Por ne nuk mund ta bëjmë këtë,” theksoi kancelari. “Po ta kishim bërë këtë, do të ishim përfshirë në luftë”, shtoi Scholz.

“Nuk do të ketë as ushtarë gjermanë dhe as trupa të NATO-s në këtë luftë. Ne nuk do të operojmë me ushtarë gjermanë brenda Ukrainës, as nuk do të kryejmë operacione ushtarake jashtë Ukrainës, si drejtimi i objektivave dhe të ngjashme,” përfundoi kancelari gjermane.