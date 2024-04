Tragjedia më e madhe është se këto vite, ngadalë por me siguri, sistemi është shembur. Sistemi që u krijua për t’i shërbyer popullit është rrëmbyer dhe hequr nga kontrolli i popullit. Ai tani u shërben njëqind shpirtrave nga BDI që menaxhojnë shtetin dhe shërbëtorët e tyre nga LSDM-ja, tha presidenti Hristijan Mickoski në tubimin e djeshëm në Gjevgjeli.

Ai përmendi se çdo shërbim që qytetarët duhet ta marrin si sistem, nga institucionet, pasohet nga një ryshfet, i cili është i përhapur. Shikoni, nuk ka tender që të mos jetë i dyshimtë. Marrëveshjet bëhen në 4 sy, dhe paratë përfundojnë në një duzinë kompani, strukturën pronësore të të cilave do ta shihni se janë njerëz të afërt të pushtetit, tha presidenti dhe shtoi: LSDM ia dha shtetin Ali Ahmetit, Artan Grubit dhe Talat Xhaferit. . Kjo sepse LSDM-ja e blen qeverinë në baza ditore. Ata e mbulojnë dobësinë e tyre me një milion shërbime që u ofrojnë BDI-ve dhe janë bërë bashkëpunëtorë të zakonshëm në grabitjen e shtetit.

Presidenti theksoi gjithashtu se Pendarovski ishte kandidati i dytë i BDI-së dhe se gjatë gjithë mandatit të tij nuk ka mundur t’i rezistojë asnjë krimi të tyre. Sot shënohet dita e 13-të e fushatës politike, pasi Stevo Pendarovski nuk ka thënë asnjë fjalë për BDI-në. Asnjë kritikë, që do të thotë se pranon dhe aprovon gjithçka që bënë BDI, Artani, Ahmeti me Maqedoninë. Ai miraton, hesht dhe pranon shitjen e Soravias, plaçkitjen e shtetit, papërgjegjshmërinë për spitalin modular, blerjen e lokaleve afariste me çmime të volitshme dhe mijëra skandale të tjera që tani po bëhen barrë dhe turpi i Pendarovskit. tha presidenti.

Ai tha se këto zgjedhje kanë të bëjnë edhe me kthimin e vendit në duart e popullit. Ndryshimet janë në dorën e popullit, në mënyrë që Maqedonia të jetë sërish e popullit. Ne duhet ta bëjmë Maqedoninë krenare.