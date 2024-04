Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, sot në përgjigje të pyetjes së gazetarëve tha se koalicioni i ardhshëm qeveritar do të udhëhiqet nga partia e tij, në të do të jetë edhe koalicioni “Vlen”.

Ai ishte në inspektim të aktiviteteve ndërtimore në Komunën “Aerodrom” të Shkupit, ku tha se duhet të respektohet vullneti i qytetarëve.

“Nëse analizoni rezultatin e zgjedhjeve do të arrini në përfundimin e mëposhtëm, se kandidatët e qeverisë Stevo Pendarovski dhe Bujar Osmani kanë fituar gjithsej 300 mijë vota. Nëse shikoni rezultatin e vendosur nga qytetarët, i cili është rezultat i kryetares së ardhshme Gordana Siljanovska-Davkova dhe kryetarit të komunës së Gostivarit, Arben Taravari, është afër 450.000 vota, që do të thotë një herë e gjysmë më shumë.

Mickoski tha se BDI dëshiron të hyjë në një koalicion qeveritar me VMRO-DPMNE, por kritikoi liderin Ali Ahmeti se ishte i rrethuar nga njerëz që abuzojnë me të.

“Më vjen keq që Ali Ahmeti dëshiron të paraqitet në publik si ideolog dhe shumë i fortë dhe në prapavijë na dërgon emisarë dhe do të thosha se dëshiron pa kushte të hyjë në një koalicion të ardhshëm me VMRO-DPMNE-në dhe me koalicionin”. Maqedonia juaj’.

Me vjen keq qe Ali Ahmeti e rrethoi veten me njerez te cilet po ashtu e keqperdorin per te bere, me kusht, krim dhe grabitje te Maqedonise, dhe me vjen keq qe Ali Ahmeti duke u rrethuar me keta njerez, ne vend qe te perfundoje si pensionist politik dhe te ishte ideolog. , ai do të përfundojë si bashkëpunëtor në krimin e bashkëpunëtorëve të tij të afërt të cilët së shpejti nga sot, opinioni maqedonas, të gjithë qytetarët në Maqedoni pa dallim etnie, do të jenë dëshmitarë dhe për të cilin kemi prova të shumta”.