Deri në vitin 2030, Parlamenti Evropian dëshiron të prezantojë vetëm paketimet e rinovueshme në mënyrë që të zvogëlojë sasinë e mbetjeve në Evropë me të paktën 15 për qind deri në vitin 2040, raporton Deutsche Welle.

BE-ja fillimisht dëshiron të ndryshojë disa gjëra të vogla që shkaktojnë grumbullimin e disa tonëve mbetje çdo vit. Për shembull, çdo mini pako me sheqer, erëza ose ketchup që marrim në hotele dhe kafene nga viti 2030 nuk do të lejohet më nëse nuk janë prej letre të pastër.

Megjithatë, BE planifikon të prezantojë ndryshime në dyqane – frutat dhe perimet që peshojnë më pak se 1.5 kg nuk do të lejohen më të paketohen në ambalazhe plastike dhe qeset plastike për fruta dhe perime do të bëhen një gjë e së kaluarës.

Djathëbërësit francezë nuk janë të emocionuar me këtë lajm pasi ky vendim mund të nënkuptojë se djathrat e njohur Brie dhe Camembert duhet të ndryshojnë paketimin e tyre prej druri, gjë që u jep këtyre djathrave ajër dhe freski. Por pikërisht për shkak të tyre, BE-ja vendosi disa përjashtime në listë, dhe ato përfshijnë ambalazhet prej druri dhe dylli.