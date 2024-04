Të nderuar maqedonas nga Republika e Shqipërisë me të drejtë vote në Maqedoni më 8 maj 2024, ju ftoj që masivisht të dilni dhe të votoni për Prof. Dr. Gordana Siljanovska Davkova numër 2, unë personalisht e përkrah pa hezitim Prof. Dr.Gordana Siljanovska Davkova, po ashtu ju lus që ta përkrahni masivisht VMRO-DPMNE-në për një të ardhme më të mirë dhe një atdhe të begatë.

Maqedonia përsëri krenare! Fitorja do të jetë historike! Me respekt, Nikolla Gjurgjaj