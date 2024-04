Pas gjashtë vitesh e gjysmë disfatash, poshtërimi dhe turpi që kanë pësuar qytetarët e Maqedonisë për shkak të qeverisjes së BDI-së dhe SDS-së, është e drejtë që Maqedonia të çlirohet nga këto pranga dhe të bëhet krenare dhe e juaja bashkë me popullin. Ta kthejmë Maqedoninë përsëri te populli, deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në tubimin në Vallandovë.

Mickoski theksoi se ka qytetarë të klasit të parë dhe janë ata që arbitrojnë rreth kryesisë së BDI-së dhe baballarëve të tyre nga SDS-ja dhe i gëzojnë të gjitha privilegjet, nuk zbatohen ligje për ta, bëjnë tenderë, grabisin njerëzit, bëjnë. Mos i jep llogari askujt për atë që ata e kanë bërë për gjashtë vjet e gjysmë dhe të gjithë ne të tjerët jemi qytetarë të klasit të dytë.

Prandaj tek të rinjtë, tek qytetarët krijohet një ndjenjë se nuk është vetëm arsyeja ekonomike pse largohen nga Maqedonia, por edhe se nuk ka drejtësi, sepse padrejtësia është kudo. Pasiguri, mungesë perspektive sepse ka qytetarë të rendit të parë për të cilët nuk vlen asgjë dhe ne të tjerët jemi të dorës së dytë, theksoi Mickoski.

Mickoski theksoi se në të kaluarën SDS shiste një gënjeshtër për jetë dhe se do të sillte një shoqëri për të gjithë, dhe tani situata është që Freedom House, një institucion i njohur, thotë se krahasuar me situatën para 6 viteve e gjysmë, ne. janë duke u regres si nga niveli i korrupsionit ashtu edhe nga niveli i demokracisë.

Kjo do të thotë se liria është më pak, dhe grabitja e popullit nuk është më pak, dhe paratë kanë përfunduar në xhepat e disave. Kështu e imagjinojnë jetën dhe shoqërinë për të gjithë. Ata rreshtuan këpucët para qeverisë dhe bërtisnin se do të bënin gjithçka për të kthyer të rinjtë e shpërngulur, por askush nuk erdhi për këpucët e tyre, por për këtë u shpërngulën 10 herë më shumë. Nuk i kanë rikthyer as të rinjtë dhe sot kemi një regjim hibrid ciklik, tha Mickoski.

Mickoski theksoi se SDS-ja ka thënë se do të sjellë shëndetësi evropiane, në fushatën e rrejshme për referendumin, dhe jemi në pesë vendet e para në botë për nga vdekshmëria gjatë pandemisë , ministri sot duke urdhëruar të gjitha ato dështime, duke mos siguruar kushte elementare, vendos të kthehet në politikë dhe keqpërdor profesionin e mjekësisë dhe popullin, tha Mickoski.

Mickoski, duke folur për Stevo Pendarovskin, theksoi se pesë vite nuk ka qenë askund, as me bujqit, as me pensionistët, as me të rinjtë, por për këtë do ta dëgjoni duke e fyer profesoren Siljanovska Davkova apo si është ai. jo presidenti do të shpërngulet dhe çfarë do të thotë se Goce Dellçev është bullgar.

Ky është Stevo Pendarovski, njeriu që pesë vjet nuk ka dhënë mendim, ka analizuar pesë vjet dhe do ta dëgjoni në tubime duke thënë se nuk ka bërë krim dhe e ka dënuar krimin. A e keni dëgjuar Pendarovskin të përmend Ali Ahmetin, Artan Grubin, Bujar Osmanin, Talat Xhaferin në pesë vitet e fundit dhe a janë ata politikanë të ndershëm për të? Meqenëse nuk ka zë që të thotë asgjë për ata që e praktikojnë politikën sipas parimit “si më parë”, theksoi Mickoski.