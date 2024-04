Një lajm i pabesueshëm ka përfshirë së fundmi Marsin, planetin e kuq: zbulimi i një vullkani me dimensione të jashtëzakonshme (9022 metra i lartë dhe 450 kilometra i gjerë). Vullkani është i vendosur në një zonë të njohur për studiuesit që nga vitet 1970, në rajonin vullkanik të Tharis, midis Labirinti i Natës dhe Marinerizmi i Luginës, pranë ekuatorit të Marsit, raporton noa.al.

Një ekip hulumtues nga SETI dhe Instituti Mars kishte për qëllim të analizonte mbetjet e një akullnaje, të identifikuar vitin e kaluar, kur kuptoi se ishte brenda një vullkani të madh. Erozioni i thellë që vullkani ka pësuar me kalimin e kohës e kishte bërë atë mezi të dukshëm në shikim të parë.

Një risi që befasoi mjaft shkencëtarin planetar në krye të Institutit Mars, Pascal Lee, ishte ur kuptoi se zona e filmuar dhe fotografuar shumë herë nga misionet hapësinore gjatë dekadave mbante fshehur një vullkan gjigant, ndoshta aktiv prej një kohe të gjatë. Prania e shtresave të akullit në shpatet e vullkanit do të bëjë të mundur eksplorimin e ardhshëm nga robotët.

Ndërkohë, atij i është dhënë Noctis Volcano si emri i përkohshëm, ndërsa pritet të analizohet më tej brendësia e tij. Ajo që është zbuluar deri më tani është prania e gjurmëve të një krateri vullkanik, tani të shembur, mbetje piroklastike dhe rrjedhje llave, si konfirmim i mëtejshëm i aktivitetit të kaluar të vullkanit.

Ajo që është e sigurt deri tani është se origjina e vullkanit përkon me fillimin e historisë së planetit të kuq, por ende nuk dihet saktësisht se kur ka ndodhur formimi i tij. Kjo është një risi që do të hapë rrugën për zbulime të reja interesante në lidhje me historinë gjeologjike të Marsit. Para së gjithash, do të na duhet të kuptojmë nëse kombinimi i nxehtësisë dhe akullit ka favorizuar zhvillimin e disa formave të jetës.