BDI si parti politike erdhi në pushtet me një histori të të drejtave të njeriut dhe përfundoi si parti që ankohet për të drejtat e njeriut dhe vjedh si të vetat ashtu edhe të tjerët. Dhe kjo është arsyeja pse këto zgjedhje janë koha për t’u thënë atyre se kjo është ajo. Është koha për opozitë dhe përgjegjësi, tha Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së në tubimin e sonte në Manastir.

“Dhe një mesazh për BDI-në”. Këto ditë jam vërshuar me mesazhe dhe gabime që më dërgojnë nga Reçica. Epo si njeri kam qenë gjithmonë i drejtpërdrejtë, mos më dërgoni nëpër kanale të ndryshme ata emisarët dhe korrierët që thonë se kam menduar të bëj koalicion pas zgjedhjeve. Nuk e di nëse e dini apo jo, por unë nuk jam Kovaçevski, as paraardhësi i tij. “Me mua nuk ka pasur marrëveshje të tilla në dëm të popullit dhe nën tavolinë dhe as nuk do të ketë”, tha Mickoski.

Mickoski ka treguar se VMRO-DPMNE do të kërkojë partner në opozitë, në partitë me të cilat ndajmë të njëjtat vlera dhe parime.

Është koha që BDI të zëvendësohet me parti që do të punojnë për një të ardhme të sigurt për të gjithë qytetarët dhe me të cilat do të luftojmë së bashku për të ardhmen e përbashkët”, tha Mickoski.