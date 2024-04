Ata nuk mund ta shkatërrojnë idenë, ideja jonë quhet Maqedoni! Të bashkuar nën moton “Maqedonia përsëri krenare”, dhjetëra mijëra qytetarë u mblodhën sonte para pllajës së Qeverisë për t’i thënë qeverisë se koha e saj ka mbaruar. Në tubimin e madh nacional, me të cilin VMRO-DPMNE do të fillojë fushatën për zgjedhjet presidenciale, partia do të prezantojë kandidaten e saj për kryetare të shtetit, profesoren e Fakultetit Juridik, Gordana Siljanovska Davkova.

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hrsitijan Mickoski, i cili duke përshëndetur atmosferën tha: Populli vjen…. Vjen për atë që i është marrë. Vjen pas Maqedonisë. Ta marrë sërish në duart e tij dhe të fillojë ndryshimet e mëdha në ndërgjegje, në mënyrën e jetesës, në vlerat, me të cilat do t’i tregojmë të gjithëve se mundemi, se dimë, se e duam vendin tonë, që nuk e duam. jepeni dhe se ne të gjithë së bashku jemi forca e Maqedonisë.

Mickoski iu referua betejave që VMRO-DPMNE-ja duroi për të arritur në udhëtimin përfundimtar në fillim të pranverës. Ju kujtohet se si filluam. Çfarë peripecish kemi kaluar si parti dhe si vend. Çfarë përmbysje, pengesa, çfarë shkatërrimesh, përpjekje për të shkatërruar VMRO-në, dhe përpjekje për të shkatërruar gjithçka që nënkupton idenë maqedonase, ëndrrën e një shteti me identitetin dhe vlerat e veta, çfarë nuk u përpoqën të bënin, çfarë nuk u përpoqën. bëj në mënyrë që të mos nuk ka asnjë. Çfarë skenarësh kanë dalë dhe po i dalin akoma.

Ata duan që ne të ikim. Ata mendonin se ne ishim vetëm individë, duke mos kuptuar se kundërshtari i tyre nuk ishte një person, por një ide, një ide që jeton në secilin prej nesh. Ata donin të na dekurajonin, të na demotivonin, duke shijuar apatinë që krijuan për veten e tyre. Por ja ku jemi! Më e fortë se kurrë! Ne qëndrojmë krenarë dhe të drejtë! Të bashkuar, së bashku, me një qëllim të përbashkët të qartë! Ata nuk mund ta shkatërrojnë idenë. Ideja jonë quhet Maqedoni, tha Mickoski.

Qëllimi i VMRO-DPMNE-së është, tha kryetari i partisë, që Maqedonia ta kthejë në duart e popullit. Problemi i Kovaçevskit është se shteti ia ka dhënë Ali Ahmetit në një pjatë. Për 20 vjet nuk ka pasur asnjë person që të jetë përgjegjës për BDI-në. Dhe sot shteti është në dorën e tyre dhe mashtruesit e LSDM-së janë të gatshëm të paguajnë çdo çmim vetëm për të mbajtur ulësen dhe nuk pyesin se sa kushton një shitje e tillë.

“Një shoqëri për të gjithë”, të cilën e parashtruan si koncept suprem, është shndërruar në shoqëri të LSDM-së dhe pesë krerëve të BDI-së që vendosin për çdo gjë që ka rëndësi.

Kreu i partisë më të madhe politike, Hristijan Mickoski, akuzoi qeverinë se shteti nuk ka më sistem, dhe maqedonasit janë qytetarë të dorës së dytë. Dhe jo vetëm maqedonas, qytetarë të dorës së dytë janë të gjithë qytetarët e tjerë, pa dallim etnie, qofshin ata shqiptarë, turq, romë, vllehë, serbë, boshnjakë të gjithë nga ky vend që nuk janë Artan, apo miqtë e tij, që janë. jo Bujari apo shokët e tij, që nuk janë Zeçevic, Mariçiq, Ali e Kovaçevski dhe 100 grabitësit e tyre, që na shkatërruan vendin, të gjithë përveç tyre, janë qytetarë të dorës së dytë. Kaosi mbretëron. Anarki. Bandat qëllojnë në rrugë, droga mbretëron, krimi lulëzon, nepotizmi kudo, drejtësia askund. Jemi në rrugën tonë për në Kosovë duke qenë më të sigurt dhe më të avancuar se ne. Nëse nuk i njihnim, do të mendonim se ky ishte qëllimi i tyre. Se ne jemi gropa e fundit në rajon, që njerëzit shpërngulen masivisht dhe se nuk ka sistem dhe rregull, theksoi Mickoski.

Ai kujtoi të gjitha përpjekjet e qeverisë për t’i luajtur, sepse nuk i mposht dot. Fituesi i këtyre zgjedhjeve bashkë me ju populli i Maqedonisë është VMRO-DPMNE dhe forca reale për ndryshim është pikërisht kjo strukturë politike me koalicionin Maqedonia juaj. Qeveria do të jetë VMRO-DPMNE dhe nuk do të luajmë kurrë vullnetin e popullit. Një fitore sa një mal po vjen. Ta bëjmë Maqedoninë sërish krenare, tha Mickoski.