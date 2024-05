“Më vjen keq që kryesia e BDI-së ende po jeton në disa kohë të kaluara në Maqedoni. Maqedonia është shtet i të gjithë qytetarëve të saj, nuk është as federatë, as shtet bi, tre, katër kombëtar. Sipas Kushtetutës, Maqedonia është shtet i të gjithë qytetarëve, sipas demokracisë ai që ka 61 deputetë e formon qeverinë e ardhshme në Maqedoni ose formon qeverinë.

Nuk e di si kanë llogaritur se janë përfaqësues të popullatës shumicë jomaqedonase në Maqedoni. Mendoj se të gjithë jemi qytetarë të Maqedonisë, maqedonas dhe e vlerësoj që politika nuk duhet parë si shuplakë, kështu që BDI-ja tani do të marrë pak nga LSDM, pak nga VMRO, pak nga ndonjë parti tjetër politike”, deklaroi. kryetari i VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit gjatë vizitës së sotme në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore.

Presidenti Mickoski vazhdoi dhe shtoi:

“BDI ishte gjashtë vjet e gjysmë me LSDM-në në qeveri. Ata u mundën në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Pres që edhe pas zgjedhjeve parlamentare të mposhten, ndërsa nga sot pres që BDI të jetë opozitë për disa javë”, tha Mickoski.

Presidenti Mickoski theksoi edhe një herë se demokracia bazohet në parimin që ai që ka shumicën në Kuvend të bëjë qeverinë.

“Demokracia bazohet në parimin se ka shumicë në parlament dhe e bën qeverinë, nuk e di për cilën marrëveshje maji flet BDI, nuk e di cili rregull fitues me fitues. Ka pasur një rregull në të kaluarën, një fitues me një fitues që është rezultat i së shkuarës, ajo marrëveshje dhe ai rregull, për fat të keq, ata vetë e thyen në 2017, dhe dua t’ju kujtoj përsëri se ne nuk duhet ta shohim politikën si një shuplakë, pastaj pak me njërin, tjetrin, të tretët. Nëse VMRO-DPMNE fiton shumicën siç pritej, ne nuk kemi as besim elementar për të bashkëpunuar me BDI-në, prandaj duhet të shkojnë në opozitë”, është i vendosur Mickoski.