Kandidatët turq për deputetë që janë në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim (BDI) në kuadër të Frontit Evropian nuk ndajnë vlera të përbashkëta, ndaj do të largohen nga ky koalicion pas zgjedhjeve.

Kështu deklaroi në një intervistë për portalin Pressline.al, Enes Ibrahim, kryetar i Partisë Lëvizja Turke (THP) dhe kandidat për deputet i Koalicionit për Ardhmërinë Evropiane në BE 5.

“Koalicionet duhet të kenë vlera të caktuara, në këtë rast, nëse janë Fronti Evropian, partitë politike që besojnë në këtë koncept duhet të marrin pjesë realisht në atë koalicion dhe jo ato që duan vetëm të kenë një deputet dhe pastaj në 20 të majit. 8 për të shpëtuar në koalicione të ndryshme. Në vitet e kaluara kjo ka ndodhur në kuadër të koalicioneve të tjera, kështu që shumica e atyre partnerëve të koalicionit nuk do të qëndrojnë me BDI-në sepse nuk ndajnë të njëjtat vlera me BDI-në. Koalicioni i udhëhequr nga BDI, mendoj se nuk është parimor. Shumica e atyre partnerëve të koalicionit paraprakisht ishin në koalicion me VMRO-DPMNE-në, pastaj ishin me LSDM-në, kështu që pasi iu mbyllën dyert në LSDM dhe VMRO-DPMNE, gjetën një derë të vogël në BDI. Në këtë koalicion keni parti politike dhe individë që kanë qenë gjithmonë anti-NATO, anti-Evropë. Dhe prandaj ky koalicion është joparimor dhe nuk do të ketë sukses – thotë Ibrahimi.

Ai beson se komuniteti turk është i margjinalizuar dhe i izoluar dhe se për ta rruga drejt anëtarësimit në BE është elementi më i rëndësishëm. Sipas tij, bashkësitë më pak të shumta etnike, duke përfshirë edhe atë turk, nuk kanë alternativë dhe prandaj, sipas tij, rruga drejt BE-së duhet të vazhdojë.