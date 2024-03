Stevo Pendarovski është simbol i konfuzionit dhe ndryshimit të qëndrimeve. Pendarovski dikur siguroi se kushtet për hyrje në Bashkimin Evropian do të jenë kriteret e Kopenhagës, e jo çështjet bilaterale dhe historia.Por në vend të kësaj, ai dhe SDS pranuan qëndrime poshtëruese për Maqedoninë në të cilat interpretimet historike të Bullgarisë do të jenë vendimtare në përcaktimin e integrimit evropian të Maqedonisë, akuzoi VMRO-DPMNE.

Domethënë, siç komentoi vetë Pendarovski, nëse anëtarët e komisionit të përzier historik me Bullgarinë nuk pajtohen për një person apo ngjarje të caktuar nga historia e Maqedonisë, atëherë do të ketë veto dhe bllokadë të re. Kjo deklaratë është bërë në korrik 2022. Nëse Pendarovski është i vetëdijshëm për këtë, atëherë lind pyetja pse Maqedonia pranon të hyjë në negociata të pafundme në të cilat do të shantazhohet nga Komisioni historik me Bullgarinë?

Pendarovski dhe SDS në vazhdimësi pranojnë vezë frikacake në integrimet evropiane të Maqedonisë. Nuk lejohet. Me të drejtë populli thotë se ne nuk kemi shtet, nuk kemi president dhe nuk kemi institucione që mbrojnë interesat kombëtare. Pendarovski humbi integritetin dhe besueshmërinë e tij. Ai shkeli dinjitetin e popullit dhe të Maqedonisë. Ja pse është koha për ndryshime!