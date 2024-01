Për shkak të defektit në rrugë në bulevardin “Ilinden” p.n.ndërprerje të furnzimit me ujë mëngjesin e sotëm nga ora 09:30 do të kenë NP “Parqe dhe Gjelbërime” – Shkup dhe disa objekte në afërsi, paralajmëroi NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup.

Ndërprerje me ujë nga ora 09.30 do të ketë edhe konsumatorët e një pjese të rrugës “Atinska”, gjithashtu për shkak të riparimit të defektit. Furnizimi me ujë do të ndërpritet deri në përfundimin e riparimit.