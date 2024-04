Analisti politik Ljulzim Farizi dje i ka mbajtur leksione politike gazetarit pro opozitës Ljubisha Nikolovski me temën e zgjedhjeve dhe kalkulimet për raundin e dytë.

Një koalicion të gjithë në njërën anë nuk është i mundur sepse ne kemi të majtën dhe e ZNAM. Kemi LSDM, VLEN dhe Frontin Evropian. A mendoni se nëse Ahmeti hyn në atë skemë me LSDM-në, do t’u japë postin e kryeministrit, pastaj do t’u kërkojë presidentin e vendit, postin e kryeministrit dhe do t’u japë maqedonasve katër nga 15 ministri të kënaqesh me një shumicë në shtet dhe të bëhesh pakicë në qeveri?

Kjo nuk është logjike, madje është në kundërshtim me Marrëveshjen Kornizë, sepse ajo marrëveshje mbron edhe maqedonasit dhe bashkësitë e tjera etnike, mendoj se kjo logjikë e detyron LSDM-në që ta zbatojnë këtë logjikë më 8 maj dhjetë për qind zëra