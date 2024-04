Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së, në tubimin e sotëm në Çeshinovë-Obleshevë në kuadër të fushatës presidenciale dhe parlamentare, kërkoi nga të gjithë qytetarët që në zgjedhjet e 8 majit të votojnë për VMRO-DPMNE-në dhe për profesoren Gordana Silajnovska Davkova.

Ai ka shpjeguar se nëse qytetarët qëndrojnë në shtëpi dhe nuk e ushtrojnë të drejtën e votës, i mundësojnë Ali Ahmetit, Artan Grubit, Bujar Osmanit dhe Kreshnik Bekteshit që të vazhdojnë ta poshtërojnë mbarë popullin e Maqedonisë.

Ka nga ata që ulen dhe sfidojnë politikanët duke thënë se të gjithë politikanët janë njësoj, se gjithçka do të jetë si më parë dhe gjejnë një lloj justifikimi se pse qëndruan në shtëpi për zgjedhjet. Ata në thelb nuk e kuptojnë se edhe në atë rast votojnë, por votojnë për politikanë të këqij, për ata që grabitën, poshtëruan dhe turpëruan Maqedoninë. Ata po votojnë që Ali Ahmeti të vazhdojë të jetojë si sheik i Lindjes së Mesme në haciendën e tij në Zajas të bërë me paratë tuaja, që djemtë pa mjekër të vazhdojnë të blejnë qendra tregtare në qendër të Shkupit me vlerë disa dhjetëra milionë euro vetëm pse janë pjesë e Familja e Ali Ahmetit. Njerëzit që janë pjesë e familjes së kampionëve të BDI-së përmes kompanive të tyre le të vazhdojnë të kenë biznese disa dhjetëra milionë euro në kurrizin e qytetarëve. Të vazhdojnë të poshtërojnë Artani, Bujari, Kreshniku ​​dhe të tjerët, të vazhdojnë gënjeshtrat, të vazhdojë luksi që gëzojnë zyrtarët e BDI-së, ata i votojnë. Ata që qëndruan në shtëpi votuan për ta, tha Mickoski

Prandaj, shtoi ai, nga këtu në Çeshinovë-Obleshevë, i lus të gjithë ata që do të jenë këtu herët në mëngjes të votojnë për VMRO-DPMNE-në dhe koalicionin “Maqedonia juaj” dhe për kandidatja profesoresha Gordana Silajnovska Davkova.

Mickoski gjatë fjalës së tij iu referua programit “Platforma 1198”, ku renditi disa nga projektet që do të mundësojnë transformimin e Maqedonisë.

Transformimi që përmban Platforma jonë 1198 përfshin deri në 800 milionë euro për fermerët, rindërtimin dhe rivitalizimin e të gjitha ujësjellësve për fermerët, pastaj kemi 5000 denarë në mënyrë lineare për të gjithë pensionistët në vitin e parë dhe shumë premtime të tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme që të zgjedhim këtë program tonën që ta transformojmë këtë Maqedoni tonën, tha Mickoski.

Në fund, Mickoski falënderoi qytetarët për rezultatin e madh të arritur më 24 prill për VMRO-DPMNE-në dhe për profesoreshën Gordana Siljanovska Davkova.

Nga Çeshinovo-Oblesheva dhe ju që jeni këtu keni bërë një rezultat jashtëzakonisht të madh, falë jush Maqedonia sot ndihet sërish krenare, dhe unë jam veçanërisht krenare që jam pjesë e këtij procesi. Jam veçanërisht krenar sot, nga goja e 50 anëtarëve të rinj të MPB-së, dëgjuam këngën e bukur “Perla e Ballkanit”, e cila ka një domethënie të veçantë për ne si komb, si shtet, shtoi Mickoski.