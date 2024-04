Kandidatja për presidente, Gordana Siljanovska-Davkova, sot pasdite ka vizituar Dibrën dhe Rostushën, ku ka pasur takime me qytetarë, të cilët i falënderoi për mbështetjen dhe tha se në mbrëmjen e 8 majit do ta festojnë së bashku fitoren.

Ju e meritoni falënderimin tim për mbështetjen tuaj në raundin e parë, pa votat tuaja sigurisht që nuk do të ishte rezultati, i cili është shumë frymëzues, jo vetëm për mua, jo vetëm për VMRO-DPMNE-në, por për të gjithë qytetarët. Ne nuk bëjmë fushatë, nuk po ju themi se duhet të na votoni, por ne e dimë se kë do të votoni. Ju do të votoni për më të mirët, do të votoni për ata që sjellin ndryshime, jo për ata që thonë se kanë gabuar, por tani do të mundohen ta korrigjojnë atë që kanë gabuar, sepse kjo është e pamundur, tha Davkova në Dibër.

Nuk është e vërtetë, shtoi ai, se po e nisim nga e para, duke theksuar se “ne nuk gjuajmë penallti dhe i humbën në portën e zbrazët”.

Unë vazhdoj aty ku u ndalëm, ku ju na thatë se duhet të ndalemi sepse votat janë tuajat, votat janë të qytetarëve dhe këtë nuk do ta harrojmë. Nëse kam thënë që në raundin e parë kam pritur një tërmet politik, ka ndodhur, edhe me një forcë më të madhe shkatërruese, që e ka prekur LSDM-në, por me 8 maj pres një vullkan politik, sepse disa procese mund të ndjehen dhe nuk mund të shmangen. Humbja e LSDM-së, e BDI-së, e koalicionit është e pashmangshme dhe fitorja e VMRO-DPMNE-së dhe koalicionit është e pashmangshme. Humbja e zotit Pendarovski është e pashmangshme dhe fitorja ime ndihet. Kjo është e qartë. Kjo qeveri duhet të shkojë, tha ndër të tjera ajo.

Duke respektuar ezanin e imamëve të Dibrës, ajo ndërpreu për pak fjalë deklaratën, duke lindur me premtimin se do të jetë kryetare e të gjithëve.

Ndoshta ky është një moment i mirë për të thënë që unë do të jem president i të gjithëve, do të sillem mbi partinë, do t’i trajtoj qytetarët me respekt pa dallim etnie, fetare apo çdo përkatësie tjetër, sepse presidentët, e sidomos presidentët, duhet të bashkohen, jo të përçahen. Do të funksionoj me përkushtim dhe përgjegjësi si në shtëpi, sepse Maqedonia është familja ime e shumtë. Vetëm kështu do ta rikthejmë krenarinë tonë dhe Maqedonia do të ketë me çfarë të krenohet, tha Davkova nga Dibra.

Në takimet që pati në Rostushë ai u shpreh i bindur se fitorja e 8 majit do të jetë edhe më e madhe.

Për ta nuk ka asnjë shans për t’u rikuperuar, por për ne, më kujtoni, në mbrëmjen e 9 ose 8 majit ka mundësi për një fitore edhe më të madhe, së bashku me zgjedhjet parlamentare dhe VMRO-DPMNE, sepse presidenti dhe kryeministër janë dy krerët e pushtetit ekzekutiv, mendoj se prapë do të jemi më të fortë, tha ndër të tjera kandidati për president në Rostushë.