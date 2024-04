Ndërmarrja publike e transportit Shkup njoftoi se nesër transporti publik do të funksionojë sipas orarit javor, ndërsa teleferiku Vodno nuk do të funksionojë. Siç sqarohet në njoftim, biletaritë e Qendrës së Transportit dhe ajo në Gjorçe Petrov do të jenë në shërbim nga ora 07:00 deri në ora 14:00.