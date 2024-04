Duke sharë në BE, po blejnë Soravian, ndërsa flasin për drejtësi, i bien një shuplakë kontrollit të trafikut ajror në Shkup. Ndërkohë që populli është i uritur, ata festojnë ditëlindjet në institucionet shtetërore. Teksa flasin për standarde, po i vjedhin onkologjisë pacientët me kancer. Dhe duhet ta dini se ata nuk kanë marrë asnjë mësim. LSDM-ja as nuk është distancuar nga krimi i BDI-së dhe as e ka ndërmend. Dhe BDI-ja përdor të njëjtin narrativë se kanë qenë parti evropiane, në të njëjtën kohë kur xhepat e tyre mbushen me para evropiane, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në tubimin e sonte në Vinicë.

Presidenti i bëri pyetje edhe BDI-së dhe Kovaçevskit, i cili vazhdon të heshtë, nëse kur Ali Ahmeti bërtiti në mes të UÇK-së së Shkupit, UÇK-ja është vepër evropiane? Ai pyeti nëse kjo i përshtatet frontit evropian të BDI-së LSDM.

Njësoj si blerja e Soravias, që është një akt europian, nga një djalë pa mjekër, që rastësisht është nipi i Ahmetit, ashtu si Merko është kryebashkiak europian, një det botësh… si Artani që voziti një Audi me polici. flashers në emër të kompanisë që mori një tender për një kapele? E gjithë kjo është shumë evropiane, na sjell direkt në BE, tha presidenti.

Ai thekson se sjellja e BDI-së dhe LSDM-së e minon idenë evropiane në Maqedoni. Bëhen minatorë të idesë europiane sepse populli nuk i identifikon me Europën dhe ka zyrtarë europianë që u vjen turp që personazhe si Artani, Merco dhe Talati po flasin për BE-në këtu. Sepse BE-ja nuk është mishërimi i korrupsionit si Artani, Merco dhe Talati.

Dhe kjo është arsyeja pse rezultati është i tillë në raundin e parë. Këtu në Vinicë fituam me 4571 me 1764 vota për LSDM-në. Njerëzit janë të vendosur dhe unë shpreh mirënjohjen dhe respektin tim më të thellë për secilin prej jush. Por puna nuk ka mbaruar. Ky ishte vetëm raundi i parë dhe kartoni i verdhë duhet të bëhet i kuq në zgjedhjet e 8 majit. Lëreni popullin të japë goditjen përfundimtare kundër korrupsionit, krimit dhe varfërisë. Unë bëj thirrje për një pjesëmarrje masive, sepse dalja në këto zgjedhje është ndër të tjera detyrë dhe obligim patriotik kur Maqedonia është aq keq e thyer nga krimi dhe korrupsioni. Të ecim përpara dhe t’i mposhtim të gjithë skenarët e zhvilluar nga dyshja LSDM dhe BDI, përfundoi presidenti.