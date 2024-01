Kovaçevski me siguri nuk do të jetë kryeministër pas 8 majit, VMRO-DPMNE do të fitojë bindshëm zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale dhe Hristijan Mickoski do të jetë kryeministër pas 8 majit dhe kjo është e qartë. Sa i përket dorëheqjes së Kovaçevskit, kjo është një dorëheqje që është dashur të ndodhë shumë më herët, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski në “Për apo kundër” të televizionit Alfa.

Nikoloski theksoi se kjo qeveri e SDS-së dhe BDI-së do të mbetet si një nga qeveritë më jopersonale që ka pasur Maqedonia dhe një qeveri që është padyshim më e korruptuara dhe që shkel më së shumti interesat kombëtare.

Të mos harrojmë kjo është qeveria që pranoi diktatin bullgar dhe pranoi se populli maqedonas është një pemë pa rrënjë, se gjuha maqedonase është një dialekt i gjuhës bullgare dhe kjo është një rezolutë zyrtare e dërguar nga Bullgaria dërguar BE-së sipas për të njëjtin propozim që u pranua nga Kovaçevski. Ata pranuan se populli maqedonas nuk kishte histori para Luftës së Dytë Botërore, nuk kishte ndarje kulturore dhe se shteti maqedonas ishte një krijim artificial. Një tradhti e tillë kombëtare nuk ka ndodhur as në të ardhmen, theksoi Nikolloski.

Nikoloski shtoi se është e qartë se SDS dhe BDI e dinë se janë duke i humbur zgjedhjet, por kjo udhëheqje e SDS-së e ka poshtëruar popullin maqedonas dhe e ka bërë të ndihet si mysafir në vendin e vet.

“Është thelbësore që kjo kryesi e SDS-së lejoi që vullneti i popullit maqedonas dhe i një partie politike të fshihet plotësisht me vetëm 10% të deputetëve në Kuvend, e kjo është që BDI të marrë kryeministër dhe në këtë mënyrë të realizojë koncepti i kryeministrit të parë shqiptar, kështu që arritën deri aty sa, përveçse nëpërkëmbnin interesat kombëtare, lejuan të ndodhte një terror mbi popullin maqedonas si shumicë në Maqedoni, pra populli maqedonas të ndjehet si mysafir në vendin e tyre, tha Nikolloski.

Ai theksoi se shumë maqedonas dhanë jetën për këtë vend, për të sjellë një situatë për hir të një dite më shumë pushtet dhe krim dhe korrupsion, ligje për lojërat e fatit, tenderë në TEC Manastir dhe aktivitete të ngjashme korruptive për t’i lejuar popullit maqedonas të të shkelet dhe terrorizohet.

“Është e keqja më e madhe që kjo udhëheqje e SDS-së ia ka bërë Maqedonisë dhe do të duhet shumë kohë dhe energji për ta fshirë”, tha Nikolloski.