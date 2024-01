Gjykata Penale e dënoi me 4 vjet burg pronarin e kompanisë “Durmo Turs”, Durmish Belulin, për aksidentin në “Llaskarcë”, ku jetën humbën 16 persona. Shoferi i autobusit, Manoil Trifunovski u dënua me 14 vjet. Të punësuar në Stacionin Teknik – Igor Gjorgjievski, Goran Dukovski dhe Jane Bobarovski – u dënuan me nga 5 vjet burg.