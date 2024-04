Sot jam duke vizituar komunat e Gjevgjelisë, Valandovës dhe Negotinës. Në Gjevgjeli pata kënaqësinë të ndjek një pjesë të kampionatit shtetëror të karatesë për kategorinë 10 deri në 14 vjeç. Është vërtet mbresëlënëse se sa shumë fëmijë të rinj po konkurrojnë dhe ndërtojnë aftësi sportive, dhe kjo është diçka që ne duam të shohim në Maqedoni pas zgjedhjeve. Kjo është arsyeja pse ne do të mbështesim fuqishëm sportin. Dhe për këtë ne planifikojmë çdo vit edhe 50 milionë euro shtesë për sportin në Maqedoni në mënyrë që sporti të zhvillohet dhe kjo të jetë bazë për zhvillimin e kombit, tha sot Aleksandar Nikolloski, nënkryetar i VMRO-DPMNE-së dhe mbajtës i njësisë zgjedhore 4.

Ai theksoi se do të investohet në ndërtimin e objekteve sportive, sallave sportive dhe gjithçka që nevojitet si infrastrukturë sportive, si dhe mbështetje për klubet dhe federatat në mënyrë që sa më shumë njerëz të merren me sport.

Sot do të vizitojmë edhe disa objekte ekonomike këtu në Gjevgjeli, ku do t’i prezantojmë projektet tona, para së gjithash, që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të Maqedonisë, për të stimuluar investitorët vendorë dhe sigurisht për të tërhequr investitorë të huaj. Këtu është pjesa e uljes së taksave që duhet të mundësojë një klimë më të favorshme biznesi, stimulimin e eksporteve përmes ristrukturimit të ministrive, këtu sigurisht vjen krijimi i të ashtuquajturës Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, e cila duhet të merret me gjithçka që është. obligimet themelore të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe me promovimin e eksporteve nga Maqedonia, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja në Maqedoni.

Do të diskutojmë edhe situatën në bujqësi ku planifikojmë projekte të shumta në periudhën e ardhshme dhe gjithçka që është e rëndësishme për qytetarët.

Do të doja të komentoja edhe një gjë. E shohim panikun në qeverisje, sidomos në partinë politike BDI, dëgjojmë se tashmë intensivisht po mendojnë për dhënien e rryshfetit të votuesve, më lejoni t’u them se është e palejueshme, se është akt ligjërisht i dënueshëm dhe se do të ketë përgjegjësi. Që të mos e mendojnë një gjë të tillë, qëllimi ynë është i qartë që të marrim sa më shumë mbështetje që SDS dhe BDI të kalojnë në opozitë. Dhe jemi të bindur se qytetarët do të na japin një mbështetje të madhe për ta realizuar këtë, e gjitha me qëllim të futjes së një sistemi funksional të së drejtës, zhvillimit ekonomik të Maqedonisë, përmirësimit të kushteve në arsim, shëndetësi, pensione dhe që të rinjtë. të kemi një të ardhme më të mirë në Maqedoni, theksoi Nikolloski.