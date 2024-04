Nga 90.18% e votave të përpunuara, kandidatët për president të Shqipërisë Bujar Osmani dhe Arben Taravari kanë fituar gjithsej 189.678 vota. Siljanovska ka mbi 320.000 vota, kurse Pendarovski 159.000.

Sipas këtyre statistikave, nëse shqiptarët do të garonin me një kandidat, Pendarovski do të eliminohej në raundin e parë, ndërsa kundërshtari i Siljanovskës në raundin e dytë do të ishte shqiptar.