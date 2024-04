Ideja e përkrahur nga struktura të afërta me LSDM-në se raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale duhet të bojkotohet dhe në këtë mënyrë të pengohet fitorja e Gordana Siljanovska-Davkovës është më se e rrezikshme.

Përkrahësit e LSDM-së edhe me përmendjen e një mundësie të tillë tregojnë se interesi i tyre i ngushtë partiak është më i rëndësishëm se interesi shtetëror. Pak njerëz e dinë dhe dinë për bojkotin e mundshëm të zgjedhjeve presidenciale. Një pjesë e qytetarëve janë në dilemë nëse mund të bojkotohen zgjedhjet presidenciale në një situatë ku në të njëjtën kohë zhvillohen edhe zgjedhjet parlamentare.

Po, mund të bojkotohet, sepse edhe pse zgjedhjet bëhen në të njëjtën ditë, ato janë zgjedhje të veçanta.

Zgjedhjet për president të një vendi janë të tilla që për t’u zgjedhur në raundin e dytë duhet të dalin 40 për qind e votuesve të regjistruar. Pak më shumë se 1.800.000 votues janë të regjistruar në Listën zgjedhore. Pra, që zgjedhjet të jenë të suksesshme, duhet të dalin rreth 720 mijë votues.

Duke analizuar shifrat e fituara nga LSDM dhe dy partitë e shqiptarëve, BDI dhe Koalicioni Vredi.Toa janë 383.000 vota dhe pa to do të ishte e vështirë të arrihet pragu minimal prej 720.000 votues.

Një tjetër gjë që tregon se Maqedonia do të hyjë në krizë institucionale është paqartësia e Kushtetutës dhe e Kodit Zgjedhor për rizgjedhjen e presidentit të vendit. Në nenin 81 të Kushtetutës thuhet se në rast të dështimit të zgjedhjeve përsëritet e gjithë procedura, por nuk ka afat në të cilin do të përsëritej e gjithë procedura.

Për këtë çështje është disi më i qartë Kodi Zgjedhor, neni 14 paragrafi 2, i cili thotë: Në rast të përfundimit të mandatit të Presidentit të Shtetit për çfarëdo arsye, zgjedhja e Presidentit bëhet brenda 40 ditëve nga përfundimin e mandatit.

Në rastin aktual, do të ishin 40 ditë pas 12 majit, kur i përfundon mandati Pendarovskit.

Po pas 12 majit

Ushtruesi i detyrës së kryetarit bëhet kryetar i Kuvendit, në rastin e Jovan Mitreskit nga LSDM, por nuk është e qartë se sa do të ishte në këtë pozitë sepse pas zgjedhjeve do të duhet të zgjidhet kryetari i Kuvendit nga i riu. shumicë parlamentare.

Dhe gjëja më e rëndësishme: nëse zgjedhjet presidenciale dështojnë, këto do të jenë zgjedhjet e fundit në të cilat ne do të zgjedhim një kryetar shteti. Presidenti i ardhshëm do të zgjidhet nga BDI në Kuvend, prandaj të gjithë duhet të votojnë më 8 maj.