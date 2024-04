Në raundin e parë shënuam një fitore të madhe, e cila tregoi se populli është i vetëdijshëm për atë që po ndodh në atdheun tonë. Ky është një revolucion popullor, në radhë të parë sepse mbizotëron ndjenja se njerëzit janë bërë qiramarrës në vendin e tyre. Dhe kjo pikërisht për shkak të dyshes LSDM-BDI, tha Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së në tubimin e sonte në Kavadar.

Mickoski theksoi se si asgjë nuk funksionon dhe se si institucionet nuk janë në favor të qytetarëve.

“Institucionet nuk i shërbejnë më popullit. Jemi në pritje të pasaportave, kartave të identitetit, të dokumenteve që i takon popullit. Ky problem i është lënë të zgjidhet VMRO-DPMNE-së dhe Pançe Toshkovskit, ndërsa në çdo sferë tjetër ka një kthim të barabartë. Në shëndetësi, mjekët dhe stafi mjekësor po protestojnë. Nëse dëshironi ndonjë shërbim shëndetësor, ose do të duhet të paguani ose të kërkoni lidhje. Nëse nuk është kështu, do të duhet të presësh në korridore, do të të bezdisin me procedura, derisa të dorëzohesh. Standardi i jetesës është nën çdo nivel. Korrupsion kudo, drejtësi askund”, tha Mickoski.

Mickoski theksoi se problemi është se BDI është shef në shtet.

“Fatet tona, tuajat, varen nga njëqind shpirtra të BDI-së që kontrollojnë gjithçka”. Artan Grubi dhe kompania janë mjeshtër të Maqedonisë, por edhe përgjegjës për grabitjen kolektive. Thonë se BDI nuk ka pasur partner më të mirë për pushtet se SDS. Çfarëdo që kërkuan, nuk morën njëqind për qind, por dyfishin e dyqind. Prandaj BDI-ja tani është e nervozuar, sepse e dinë që pas këtyre zgjedhjeve as nuk do të kenë pushtet, as do të kenë të poshtër si SDS-ja”, tha Mickoski.

Mickoski tha se këto ditë janë përfshirë shumë në dy skenarë që në thelb janë konspiracion kundër Maqedonisë.

“I pari është skenari i bojkotit. Skenari i dytë është një ndarje tregtare me BDI-në e dikastereve dhe ministrive, ku Kovaçevski ia ka lënë Ahmetit të përcaktojë vetë se sa ministri do t’i lërë LSDM-së. “Të dy skenarët janë të humbur për Maqedoninë dhe godasin themelet e saj,” tha Mickoski.

Mickoski konstatoi se zgjidhja e gjithë kësaj është dalja masive.

“Mobilizimi dhe pjesëmarrja masive. Zgjidhja si për bojkotin ashtu edhe për ndarjen tregtare të departamenteve është vetëm një votë masive në zgjedhje. “Sa më shumë të votojnë, aq më e madhe do të jetë forca për ndryshim,” tha Mickoski.