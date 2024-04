Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, i ka përcjellë mesazhet kryesore që janë dërguar në tubimin e mbrëmshëm në Prilep, ku u prezantua kandidatja për presidente e Maqedonisë, e mbështetur nga VMRO-DPMNE, Gordana Siljanovska Davkova.

Mesazhet kryesore nga tubimi i madh në Prilep

Para nesh janë zgjedhjet historike për Maqedoninë, zgjedhje që do të përcaktojnë fatin e Maqedonisë në 20 deri në 30 vitet e ardhshme.

👉 BDI nuk është në gjendje të shantazhojë, dhe qytetarët me pjesëmarrjen masive të 24 prillit dhe 8 majit do t’i thonë JO të madhe shantazhit.

👉 Pendarovski të përgjigjet pse nuk dënuan asnjë aferë kriminale

👉 Presidenti i Maqedonisë u zgjodh, zgjidhet dhe do të zgjidhet nga qytetarët në zgjedhje të menjëhershme

👉Në Prilep, derisa Venko Filipçe bënte promovim personal, kanë humbur jetën 608 persona, janë nxirë 608 familje – ka shkruar Nikolloski.