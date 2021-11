Shtabi i Krizës sot duhet të mbajë mbledhje dhe të sjellë vendim se a do të pranojë rekomandimin e Komisionit për Sëmundje Infektive (KSI), që “nëpunësit shtetërorë të shkojnë me punë me test ose vaksinë”.

Nëse Shtabi i krizës e pranon rekomandimin e KSI-së, të njëjtin ia dorëzon në formë të propozimit Qeverisë e cila në seancën e nesërme duhet të sjellë vendim.

Për masën në fjalë pati kritika të shumta, pasi nga Sindikatat u vlerësua si “detyrim për t’u vaksinuar”.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe ka sqaruar se kjo masë nuk nënkupton detyrim, pasi sipas tij qytetarët mund të zgjedhin se a do të vaksinohen apo të dorëzojnë në punë test negativ për Kovid-19 çdo javë dhe gjithë kjo të jetë shpenzim i tyre.