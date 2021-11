Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, mëngjesin e sotëm në Shtabin e Përgjithshëm Koordinues të Krizave (GCCS) propozoi masat e Komisionit për Sëmundje Infektive, shkruan Alsat.

Ministri vuri në dukje se masat e propozuara nga ekspertët e shëndetësisë mbështeten plotësisht dhe do të japin rezultate në ruajtjen e situatës relativisht stabile epidemiologjike në vend dhe rritjen e vaksinimit në vend.

Duke folur për situatën në vend, ministri shpjegoi se spitalet janë të mbushura me pacientë të pavaksinuar, pra përqindja e të pavaksinuarve dhe të shtruarve shkon nga 75% deri në 80%. Masa të tilla, por edhe shumë më rigoroze janë të disponueshme kudo në rajon, Bullgari, Kroaci, Slloveni, Greqi, si dhe Austri, Holandë e të tjera.

Ministri Filipçe në mbrëmje do të mbajë takim me sindikatat për të dëgjuar propozimet e tyre, të cilat do të prezantohen në seancën e qeverisë.

Në mbledhjen e sotme të KSHPK-së nuk janë arritur konkluzione, masat e propozuara do të shqyrtohen nesër në seancë të Qeverisë.