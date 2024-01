Lamtumirë Kovaçevski, Maqedonia nuk do të udhëhiqet më kurrë nga Kovaçevski apo kuadro të paaftë si ai, që e mbërthyen vendin, sollën varfëri dhe krim, Kovaçevski solli poshtërim 600.000 qytetarë të varfër që jetojnë me 150 denarë në ditë. Çrregullim i reflektuar në të shtëna të vazhdueshme, vrasje dhe vjedhje që mbetën të pashpjegueshme, thonë nga VMRO-DPMNE.

Me Kovaçevskin në shekullin e 21-të nxënësit në dhjetor në vend të shtatorit prisnin tekstet shkollore, terapinë e prisnin të sëmurët me muaj e disa vite me radhë.Një kilometër autostradë nuk është ndërtuar, nuk është bërë asnjë projekt infrastrukturor. filloi. Kovaçevski do të mbahet mend si krejtësisht i paaftë.Me Kovaçevskin dhe ekipin rreth tij, Maqedonia nuk ka qenë kurrë më larg BE-së, besimi në gjyqësor është 2%, dhe partishmëria po metastazon.

Talat Xhaferi, njeriu që do t’i shuajë dritën qeverisë së SDS-së dhe BDI-së, është pjesë e sistemit që i mundësoi Kovaçevskit dhe të gjithëve rreth tyre të shkatërrojnë vendin.

Xhaferi ka shkelje të shumta ligjore, si dhe shkelje të Kushtetutës, gjëra të cilat do t’i kujtohen pas lirimit të prokurorisë dhe drejtësisë.

Fundi po luhet për SDS-në dhe BDI-në. Nuk ka qenë kurrë më keq. Është e rëndësishme t’i mposhtim ato.