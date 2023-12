Dje është raportuar se në autostradën-bypass-in e Qytetit të Shkupit, në afërsi të fshatit Vizbegovë, ka ndodhur një aksident trafiku në mes të automjetit të pasagjerëve “Peugeot” me targa të Shkupit, i drejtuar nga 45-vjeçari J.I. nga fshati Glumovë, Shkup dhe mjeti motorik i pasagjerëve “Fiat” me shenja regjistrimi Shkup, i drejtuar nga 20-vjeçari I.N. nga Shkupi, njoftoi MPB.

Në aksident ka pësuar lëndime të rënda pasagjeri nga automjeti “Peugeot”, F.S.(46) nga Shkupi, si dhe dy ngasësit dhe një pasagjer tjetër nga automjeti “Peugeot”, B.K.(24) nga Shkupi. Shkup, konstatohet në Kompleksin e klinikave “Nënë Tereza” dhe në Spitalin e Përgjithshëm të qytetit “8 Shtatori”, njoftoi MPB.