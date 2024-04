Një aksident trafiku ka ndodhur sot pasdite në ora 14:25 në autostradën Shtip-Koçan në afërsi të pjesës industriale të Shtipit, ku dy persona kanë humbur jetën dhe një është lënduar.

Këtë aksident e ka konfirmuar zëdhënësja e SPB Shtip, Gordana Panajotova, e cila ka theksuar se viktimat janë të moshës 40 deri në 64 vjeç dhe janë nga Koçani dhe Shkupi.

“Më 20 prill të këtij viti, në autostradën e shpejtë Shtip-Koçan në afërsi të pjesës industriale të Shtipit, ka ndodhur një aksident trafiku në mes të mjetit motorik të pasagjerëve “Peugeot” me shenja regjistrimi të Koçanit i drejtuar nga A.N. (40) nga Koçani dhe automjeti i pasagjerëve Shkoda me targa të Shkupit i drejtuar nga B.D. (66) nga Shkupi. Nga plagët e marra kanë vdekur në vendngjarje drejtuesi i mjetit Peugeot dhe bashkëudhëtarja L.D. (64) në automjetin Skoda. Një mjek në Emergjencën e Shtipit ka konfirmuar vdekjen”, thuhet në njoftimin e SPB Shtip.

Nga atje po ashtu bëjnë të ditur se shoferi i Shkodës ka pësuar lëndime të cilat janë konfirmuar në Spitalin klinik në Shtip.

Rruga nga Shtipi deri te nyja afër Krupishtes është e mbyllur për qarkullim nga ora 17:00, ndërsa pas disa orëve është normalizuar qarkullimi..

Ky është aksidenti i dytë trafiku në këtë autostradë. Në shkurt të këtij viti, në të njëjtën rrugë në afërsi të fshatit Zhigantsi ka ndodhur një aksident trafiku, ku dy persona humbën jetën.