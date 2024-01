IRL zbulon se Fatmir Dehari jeton në një banesë prej 172 metrash katrorë në një kompleks të ri banesor në Kërçovë dhe jo në shtëpinë e familjes në fshatin Sërbicë. Banesa menaxhohet nga kompania “AS Senjak” në pronësi të biznesmenit Selaudin Arifi. Kompania “AS Senjak” është në top pesëshen e kompanive me më së shumti tenderë nga komuna, ndërsa pronari Arifi është në mblesëri me liderin e BDI-së Ali Ahmeti.

Fatmir Dehari është njëri ndër njerëzit më të fuqishëm të Kërçovës. Ai është kryetar aktual i komunës së Kërçovës dhe funksionar karriere, i cili dy dekadat e fundit i ka kaluar në pozita të ndryshme të larta shtetërore dhe partiake në Bashkimin Demokratik për Integrim, i cili është pjesë e pushtetit ekzekutiv për 20 vjet. Në historinë e qytetit, ai mbeti kryetar komuna për kohën më të gjatë.

Dhjetë vitet e qeverisjes me Kërçovën janë përcjellë me pakënaqësi në rritje të komunitetit, si dhe me akuza gjithnjë e më të shpeshta për pakujdesi dhe korrupsion nga partitë opozitare dhe qytetarë-aktivistë. Të tilla si ndikimi i lartë partiak në dhënien e prokurimit publik. Shembull i shpeshtë në të dhënat mediatike është deputeti i BDI-së, Ismail Jahoski, i quajtur edhe mbreti i naftës. Kompania e tij familjare “Pucko Petrol” përfiton shumë nga tenderët në institucionet e drejtuara nga kuadro partiake të BDI-së. Në mesin e tyre është edhe Kërçova.

Në letër, Dehari është i rrallë në politikën maqedonase. Në dy dekadat e fundit ai është emëruar në shumë poste të larta, por duket se asnjëherë nuk i ka keqpërdorur ato për t’u pasuruar. Lista e tij pasurore e depozituar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka mbetur e pandryshuar nga viti 2002 e deri më sot.

Dhe me të vërtetë, nga dokumentet e institucioneve që regjistrojnë të dhëna për pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, rezulton seFatmir Dehari është një kryetar komune pothuajse i varfër.

Gazetarët e IRL-së, përmes një kontrolli në të dhënat publike dhe një kontroll intensiv në terren në Kërçovë, zbuluan se kryetari i komunës jeton ilegalisht në një banesë të paregjistruar në një ndërtesë të ndërtuar nga miku i Ali Ahmetit, gjë që është në kundërshtim me rregulloret e MPB-së. Zbulimi ngriti pikëpyetje në lidhje me besueshmërinë e pasurisë së kryetarit të komunës dhe dyshime për tregti me ndikim.

Sipas Listës Zgjedhore, Dehari jeton në shtëpinë e prindërve të tij në fshatin Sërbicë. Ai ka grua dhe tre fëmijë.

Për dy dekada jetë zyrtare, thuajse asgjë nuk ka ndryshuar në listën e tij pasurore në Komisionin Kundër Korrupsionit. Ai nuk ka asnjë pronë në emër të tij dhe as të gruas së tij. Ai ka paraqitur si pronë të prindërve dy shtëpi prej 210 metrash katrorë, tokë bujqësore dhe një hambar. Jeton me pagën e kryetarit dhe të ardhurat modeste të bashkëshortes nga paga minimale e garantuar në “Sh.A Posta”.

“Epo, ky jam unë. Këta jemi ne. Kërçovarët e dinë se si jetoj unë”,thotë Dehari.

Sipas tij, nëse do të kishte ndonjë gjë të fshehur, do të kishte dalë për publikun deri më tani.

“Pra, nuk është një javë, do të fshihesh për një javë. Kanë kaluar dhjetë vjet”, thotë Dehari.

Është sekret publik në Kërçovë se Fatmir Dehari nuk jeton në fshatin Sërbicë siç ka raportuar zyrtarisht në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Objekti është ndërtuar nga kom ngpania “AS Senjak”a Kërçova dhe është hapur në vitin 2018. IRL priti disa herë para objektit që të paraqitej Dehari ose gruaja e tij. Fqinjët e tij nuk e fshehën se kryetari i komunës ishte fqinji i tyre.

“Po, këtu jeton. Në katin e parë”, tha për IRL një nga fqinjët, i cili ka apartament në të njëjtën hyrje.

Sipas dokumenteve të pronësisë publike në Kadastër, Fatmir Dehari nuk është qiramarrës në objekt. Apartamenti që ai përdor ka 172 metra katrorë dhe menaxhohet nga kompania që ka ndërtuar objektin – “AS Senjak”.

Pjesa më e madhe e parave nga arka e komunës për prokurimin publik shkon për investime kapitale. Që nga viti 2015, disa kompani vendase janë paraqitur në top pesëshen e kompanive që kanë marrë tenderët me vlerën më të lartë.

Partia opozitare Aleanca për Shqiptarët (ASH) vitin e kaluar në korrik e akuzoi Deharin për miqësi dhe korrupsion në shpenzimin e parave publike komunale. Sipas tyre, “AS Senjak”, “Pucko Petrol” dhe “Lindi DOOEL” për vite me radhë kanë qenë përfituesit më të mëdhenj të blerjeve dhe të gjithë janë të afërt me persona në pozita drejtuese nga partia e tij BDI. Genc Selmani, kryetar i Degës së Aleancës për Shqiptarët në Kërçovë, tha se kjo është e dëmshme për biznesin në komunë dhe dekurajon konkurrencën.

“Ka krijuar një monopol të kompanive në komunë dhe nuk ka shpërndarë as fonde për kompanitë më të vogla që mezi mbijetuan periudhën e kaluar si pasojë e pandemisë dhe kufizimeve që ishin në fuqi”.

Dehari pajtohet se tenderët zakonisht i fitojnë disa kompani, por i hedh poshtë akuzat politike se pushteti lokal në Kërçovë favorizon kompani të caktuara dhe se çdo tender ka qenë procedurë ligjore dhe transparente.

“Ju siguroj se Komisionet e Prokurimit Publik në Kërçovë janë plotësisht të pavarura, janë të bazuara në Ligjin për Prokurim Publik dhe kompanitë që kanë marrë tenderët janë në bazë të ligjit dhe çmimit më të mirë të ofruar”, thotë Dehari.

Kryetari i komunës thotë se nuk ka informacion nëse disa nga kompanitë apo pronarët e tyre janë donatorë të BDI-së.