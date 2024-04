Nuk ka krenari pa interesa kombëtare dhe shtetërore – tha kandidati për kryetar nga VMRO-DPMNE nga tubimi në komunën e Shkupit Kisella Voda. Ajo tha se Maqedonia nuk duhet vetëm të heshtë para liderëve evropianë për kushtet jostandarde në rrugën drejt BE-së, por do t’u thotë se Maqedonia është pjesë e Evropës historikisht, gjeografikisht, kulturalisht dhe duhet të respektojnë. ne në të njëjtën mënyrë ata respektojnë vendet e tjera anëtare dhe kandidatët. Ajo theksoi gjithashtu se qeveria aktuale nuk gëzon një reputacion të mirë.

“Prandaj këta njerëz nuk gëzojnë reputacion dhe nuk mund ta përfaqësojnë Maqedoninë, jo vetëm mirë, e lëre më mirë, prandaj Maqedonia nuk mund të krenohet me ta. Sepse nëse në çdo fjali me pesë fjalë, bëjnë një gabim në tre, atëherë ky është një problem i madh. Ndaj ikin nga debatet, prandaj guxojnë të bëjnë mendjen e tyre, ndaj thonë “dal në debat”, por e dinë se çfarë do t’u ndodhë në debat. Herën e kaluar nuk ka ditur ta gjejë derën”, tha Siljanovska Davkova.