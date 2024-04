Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, akuzat e opozitës shqiptare për nismën e Ballkanit të Hapur i cilësoi si përpjekje për të fituar pikë të vogla politike. Njëkohësisht, ai bëri të ditur se në seancën e parë të ardhshme të Qeverisë, në të cilën do të jetë temë nisma, do të propozojë daljen nga Ballkani i Hapur.

Ajo që po bën opozita është mosnjohja e bashkëpunimit rajonal, mosnjohja e mundësive ndërkombëtare dhe tentativa për të përfituar nga pikë të vogla politike për tema që nuk i dinë. Kjo është dobësia e tyre më e madhe dhe se nuk e njohin politikën e jashtme. Ata nuk kanë përvojë dhe pretendojnë të hyjnë në të njëjtin ring me njerëz që i kanë kushtuar gjithë jetën kësaj teme, tha Osmani sot në pyetjen e një gazetari pas një konference për media në Ministrinë e Jashtme.

Në lidhje me Ballkanin e Hapur, ai sqaroi se ishte më shumë një ide e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, si një përpjekje për pajtim, pra, siç tha ai, “një strategji daljeje që Serbia të vendosë marrëdhënie me Kosovën, duke përfshirë njohjen reciproke.” Sipas tij, pas ngjarjeve në Banjskë nuk ka pasur asnjë takim dhe as praninë tonë në Open Balkans.

Ne nuk kemi marrë pjesë në Open Balkans pas Banjskës, sepse ky ishte qëndrimi im atëherë, sepse ishte menjëherë pas ngjarjes. Unë thashë nëse vërtetohet se Beogradi është i përfshirë, atëherë realisht e bën të pamundur, sepse ideja e Ballkanit të Hapur ishte ndryshe. Ishte një ide që të krijohej një mundësi për Serbinë dhe Kosovën që dalëngadalë të fillonin të krijojnë parakushte për njohje reciproke dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, si një nga iniciativat krahas bashkëpunimit ekonomik etj. Sigurisht, secili vend theksoi perspektivën e tij. Disa theksuan bashkëpunimin ekonomik, disa theksuan mobilitetin e qytetarëve, disa theksuan pajtimin. Ne, po flas tani si parti politike, nëse mund të them kështu, pamë në të një mundësi pajtimi dhe njohjeje reciproke, sepse kjo ishte ideja e kryeministrit Rama. Mirëpo, kjo me Banjskën vërtet i prishi ato marrëdhënie. Për këtë arsye nuk kam marrë pjesë në ato takime dhe nuk do të marr pjesë, thotë Osmani.

I pyetur për të sqaruar nëse Maqedonia është ende anëtare e Ballkanit të Hapur, ai thotë se është qëndrim i tij që të mos marrë pjesë në mbledhjet e kësaj iniciative.

Ky është qëndrimi im që në seancën e parë ku do të diskutohet kjo temë do t’i prezantoj të dhënat që i kam përmes qasjes time në informacionet e NATO-s dhe BE-së dhe vendeve partnere dhe do ta propozoj këtë, thotë Osmani.

Ai njoftoi se si kandidat presidencial i Frontit Evropian dhe BDI-së, planifikon të themelojë një iniciativë të re presidenciale, Samitin e Harmonizuar të Njëqind për qind me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-së.