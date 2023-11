Nga viti i ardhshëm, sipas formulave të njëjta të përdorura nga Komisioni Rregullator i Energjisë, EVN Home do të përcaktojë çmimin e energjisë elektrike për amvisëri dhe konsumatorë të vegjël. EVN Home e merr këtë obligim nga Komisioni Rregullativ i Energjisë (KRRE) në përputhje me ndryshimet e reja të Ligjit për energjinë si furnizues universal.

Llogaritjet që do të duhet të bëjë EVN Home për këtë kategori të konsumatorëve do të përcaktohen në bazë të çmimeve të inputeve të përcaktuara nga Komisioni Rregullativ për Energji, pra çmimet dhe tarifat për transmetim (MEPSO), shpërndarje (shpërndarjen e energjisë elektrike) dhe për tregun. operatori i energjisë elektrike (MEMO).

Kjo do të thotë se çmimi i energjisë elektrike për amvisëritë dhe bizneset e vogla do të përcaktohet sipas të njëjtit model si më parë, nën mbikëqyrjen e Komisionit Rregullativ të Energjisë, nga EVN Home.

EVN Home do të aplikojë formulën që do të marrë nga KRRE, si dhe parametra të tjerë hyrës që do të përcaktojnë çmimin e ardhshëm të energjisë elektrike për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël. Çmimet dhe tarifat për transmetimin (MEPSO), shpërndarjen (Electrodistribuimin) dhe për operatorin e tregut të energjisë elektrike (MEMO) mbeten nën autoritetin e tyre. Vitin e ardhshëm, rregullatori do të marrë të gjitha të dhënat dhe informacionin për inspektim përpara se të përcaktohet çmimi dhe do të jetë në gjendje t’i kontrollojë ato në çdo kohë.

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, në konferencën e sotme për media, theksoi se vetëm pjesa teknike do të jetë me EVN Houmqe, ndërsa fjalën e fundit do ta ketë Komisioni Rregullator i Energjisë dhe bëri të ditur se edhe Ministria e Ekonomisë do të japë interpretim me shkrim të Ligjit për Energjinë.

Ndryshimet në sistemin energjetik në fushën e energjisë elektrike janë pjesë e rregullores që lidhet me liberalizimin e tregut dhe është në përputhje me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Rregullorja parashikon që i gjithë procesi përfundon me zgjedhjen e lirë të furnizuesit për çdo familje. Edhe pse rregullorja edhe tani e lejon këtë, për arsye teknike dhe social-ekonomike kjo mundësi nuk zbatohet.