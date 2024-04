Situata në Lindjen e Mesme dhe pasojat në çmimin e naftës ishte tema kryesore e takimit të sotëm të Bordit të Rregullatorëve të Komunitetit të Energjisë dhe kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, tha për AIM nga Athina, Marko Bislimoski.

“Zhvillimet e reja gjeostrategjike në Lindjen e Mesme konfirmojnë se nuk ka parashikueshmëri apo siguri kur bëhet fjalë për çmimet e energjisë. Prisnim që më në fund të ishte një takim paqësor rregullator i energjisë, por një gjë është e sigurt se “gjendja e jashtëzakonshme” është një normale e re për të gjitha energjitë. Efekt në çmimet e produkteve të naftës pritet tashmë pas zhvillimeve me Iranin dhe Izraelin.

Ne diskutuam gjithashtu pozicionin e vendeve nga vijnë rregullatorët në Komunitetin e Energjisë. Të gjithë jemi vende të varura nga importi i naftës, përveç Serbisë, e cila ka një vëllim të vogël prodhimi. Përveç jetës së përditshme, kjo energji është e lidhur ngushtë edhe me ekonominë dhe ekonominë në përgjithësi si pjesë integrale e funksionimit të saj”, thotë Bislimoski.

Ai tha se me kujdes dhe në përputhje me vendimet e OPEK dhe udhëzimet e vendeve prodhuese të mëdha të naftës do të marrin hapa se si të mund të amortizojnë një goditje eventuale të çmimeve.