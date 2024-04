Maqedoni

Pendarovski nuk e ka idenë se ku jeni dhe çfarë jeni, as nuk e di që ekzistoni, u tha Nikolloski banorëve të Berovcit

“Maqedonia aktualisht ka një president në largim, i cili është ndoshta presidenti më i degjeneruar që vendi ka parë ndonjëherë. Një njeri që nuk ka kontakt as me vendin e tij dhe as me popullin e tij. Unë mendoj se duhet ta nxjerrim hartën dhe t’i themi Stevo Pendarovskit, nëse...