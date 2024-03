Sindikata për Ndërtim, Industri dhe Projektim ka paralajmëruar grevë që do të fillojë nga 7 marsi deri në plotësimin e kërkesave për pagesën e pagave për punonjësit. Greva nuk do të ndërpritet derisa të paguhen pagat dhe kompensimet nga janari dhe shkurti, tha sot kryetari i kësaj sindikate, Ivan Peshevski. Ai bëri të ditur se kjo kompani po përballet me momente të vështira dhe nuk po paguan paga dhe kontribute, ndërsa nga ana tjetër po punëson 400 punëtorë të rinj.

“Greva do të mbahet nga 7 marsi deri në plotësimin e kërkesave të sindikatës, ndërsa kërkesat janë shumë të thjeshta: Pagesa e rregullt dhe e plotë e pagave për punëtorët, shtesat e pagave, dhe si më e keqja – shtesa në terren, e cila nuk është paguar për gati një vit. Përfaqësuesit e sindikatës kanë vendosur në degët e tyre së bashku me Sindikatat e Ndërtimit dhe Industrisë që të nisin grevën dhe të mos e ndalojnë atë deri në momentin kur të paguhen pagat e janarit dhe shkurtit së bashku me këto shtesa dhe shtesa”, tha Ivan Peshevski – sindikalist.