Mbështetja për Platformën 1 198 është më se thelbësore për realizimin e vizionit të ndërtimit të një shoqërie më të mirë që ndërtohet dhe i shërben sovranit suprem – qytetarëve! Prandaj, premisa fillestare e këtij projekti politik të menduar thellë është se ndryshimi është në duart tuaja. Dhe jeta më e mirë është në duart tuaja! – tha lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në debatin e sotëm programor ku prezantohet programi i VMRO-DPMNE-së për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Platforma 1198.

Veli thotë se programi ka lindur nga një angazhim i thellë për zhvillimin, cilësinë e jetës dhe vendosjen e njerëzve në qendër të politikës së tyre.

Ata – qytetarët janë fillimi dhe fundi i çdo mase në këtë Platformë. Për të transformuar shoqërinë tonë, programi mbështetet në hulumtimet më të fundit, përvojat e suksesshme krahasuese, si dhe veprime specifike që do të çojnë në ndërtimin e një shteti të shëndetshëm demokratik që do të jetë sërish në duart e qytetarëve!

Programi jo vetëm njeh, por edhe zgjidh problemet reale me të cilat po përballet vazhdimisht shoqëria jonë. Duke marrë përsipër një detyrim specifik dhe të përcaktuar qartë për mbrojtjen e interesave kombëtare, Platforma 1 198, ndër të tjera, vendos synime ambicioze për garantimin e funksionimit normal të sistemit kushtetues dhe politik, si dhe për ruajtjen pa probleme të rendit dhe ligjit në vend. – tha Mickoski.

Mickoski paralajmëroi arsim cilësor dhe modern, i cili konsiderohet si aspekt themelor i zhvillimit të Maqedonisë. Ai thotë se programi mbron një jetë cilësore, duke ofruar një mundësi për të gjithë të zhvillojnë potencialin e tyre. Në të njëjtën kohë, shton ai, i përkushtohet edhe ndërtimit të një sistemi shëndetësor cilësor, efikas dhe të drejtë, i cili do të jetë i disponueshëm në të njëjtat kushte dhe në të njëjtën mënyrë për të gjithë qytetarët.

Mickoski theksoi:

Në luftën për drejtësi, Platforma 1 198 punon gjithashtu për të garantuar të drejta të barabarta për të gjithë. Programi parashikon reforma dhe masa specifike që imponohen si të nevojshme për një standard më të lartë jetese, si dhe për paga dhe pensione më të larta.

Platforma 1 198 parashikon një qasje integrale ndaj sektorëve kyç si e vetmja mënyrë për të avancuar mundësitë e shoqërisë.

Në fushën e bujqësisë, programi synon të mbështesë prodhuesit bujqësorë të vegjël dhe të mesëm, me fokus në inovacionin teknologjik, trajnimin dhe menaxhimin e duhur të burimeve. Kjo jo vetëm do të përmirësojë kushtet e punës në zonat rurale të atdheut tonë, por do të kontribuojë në një zhvillim më të mirë dhe të qëndrueshëm të bujqësisë duke siguruar ushqim të sigurt dhe cilësor për të gjithë qytetarët.

Në sektorin e energjisë, Platforma 1 198 promovon përdorimin e burimeve të ndryshme dhe ekologjike të energjisë. Monitorimi i inovacioneve në fushën e burimeve të rinovueshme, mbështetja e politikave të efiçiencës së energjisë, si dhe përmirësimi i kapaciteteve infrastrukturore janë aspekte kyçe të planit për zhvillimin e qëndrueshëm të energjisë. Kjo jo vetëm që do të vendosë burimet energjetike në modalitetin e kapacitetit optimal, por gjithashtu do të krijojë vende pune në sektorin e ekonomisë së gjelbër.

Ekologjia, si pjesë e Platformës 1 198, është një vlerë e rëndësishme në këtë program. Në këtë pjesë, dokumenti propozon politika specifike që synojnë ruajtjen e burimeve natyrore, luftimin e ndryshimeve klimatike dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Ai përfshin zbatimin e masave për reduktimin e mbetjeve, mbështetjen për nismat mjedisore dhe sigurimin e ajrit dhe ujit të pastër për të gjithë qytetarët.

Në fushën e investimeve, Platforma 1 198 promovon një koncept për zbulimin dhe tërheqjen e investimeve vendase dhe të huaja që do t’i japin energji të re ekonomisë. Në të njëjtën kohë, programi avokon për menaxhimin efikas të burimeve financiare, nxitjen e inovacioneve në sektorin privat, si dhe vendosjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Kjo jo vetëm që do të krijojë kushte të favorshme për biznesin, por edhe do të sigurojë rritje ekonomike afatgjatë nga e cila do të përfitojnë të gjithë qytetarët.

Të rinjtë janë një nga pikat kryesore të këtij dokumenti. Duke detektuar drejt sfidat dhe dëshirat e tyre, po marrin formë masash të qarta që do të mundësojnë realizimin e prioriteteve kyçe në mënyrë moderne: duke nisur nga rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në politikë në të gjitha nivelet, përmes një koncepti të ri drejt zhvillimit dhe promovimit të individit e sportet kolektive deri në masa që do të modernizojnë arsimin, do të lehtësojnë studimet përmes bursave dhe asistencave të tjera dhe do të hedhin baza të reja për zhvillimin dinamik të sipërmarrjes rinore të mbështetur nga shteti.

Së fundi, një aspekt jo më pak i rëndësishëm i këtij programi është demografia dhe parandalimi i emigrimit. Të udhëhequr nga përvojat krahasuese evropiane dhe demokratike, ne parashikojmë masa që do të krijojnë kushte që do të ulin emigracionin në një periudhë afatshkurtër dhe në afat të mesëm do të mundësojnë kthimin e atyre që tashmë janë larguar nga vendlindja. Në këtë kuptim, duke i zbatuar përvojat demografike evropiane, besojmë se do të kemi sukses në krijimin e një realiteti të ri në të cilin Maqedonia, si edhe më parë, do të vazhdojë të pulsojë dhe të zhvillohet si shtet i qytetarëve të lumtur.

Lideri i VMRO-DPMNE-së theksoi se në tërësi, Platforma 1 198 është një plan politik që mbështetet në një qasje moderne dhe precize për menaxhimin e burimeve, jetë cilësore dhe zhvillim dinamik ekonomik.

Mbështetja e Platformës 3000 nuk është vetëm një zgjedhje politike, por edhe një akt i besimit të fortë se ndryshimi është në duart tuaja. Me shpresën tuaj të përbashkët, shteti mund t’i përkasë edhe një herë popullit, dhe politika – mjet për ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Në duart e popullit është fuqia për të formësuar jetën më të mirë që ëndërrojmë – theksoi Mickoski.