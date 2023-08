Vendosja e flamujve dhe pajisjeve, puntorë që edhe pse është e shtunë, janë në dhe rreth VIP Arena Boris Trajkovski… Atmosferë pune për përgatitjen e Këshillit ministror të OSBE-së në dhjetor që do të mbahet atje, për të cilin 1.8 milionë euro. paratë publike janë arkëtuar. Përkundër informacioneve skandaloze se këto para janë të deponuara në llogarinë e një kompanie në pronësi të nipit të ish-ministrit të BDI-së, Abdilaqim Ademi, Elmedin, është e qartë se Ademi nuk e shqetëson atë, e as askush në qeveri. Nuk ka asnjë reagim as nga LSDM, as nga Kovaçevski.

Ndërkohë u shfaq edhe një marrëveshje e lidhur nga Ministria e Jashtme me agjencinë e preferuar të qeverisë “Rating”. Ajo merr 100 mijë euro për organizimin dhe promovimin e konferencës. Është e paqartë pse kur ka një shërbim për marrëdhënie me publikun brenda dhe brenda Ministrisë, por edhe Qeveria ka të punësuar dhe punësuar për PR, fotografë dhe videografë.

Roli i Maqedonisë si kryetar i Këshillit Ministror të OSBE-së për vitin 2023 do t’i kushtojë vendit 5 milionë euro nga paratë e popullit. Për këto para ka marrë vendim Qeveria në një seancë. Paraprakisht, siç ka bërë të ditur ministri Osmani në fillim të vitit, nga Ministria e Punëve të Jashtme janë kërkuar edhe më shumë, madje 8 milionë euro.

Nga 5 milionë të ndara, gati 2 milionë shkojnë për tavolina, karrige, pajisje dhe ambiente të brendshme që nevojiten për konferencën njëditore. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë me këtë pajisje pasi të mos jetë më e nevojshme.

Ende nuk dihet se për çfarë duhen 3 milionë eurot e mbetura. Nga njoftimet e ministrit Bujar Osmani bëhet e ditur se Ministria e Punëve të Jashtme duhet të sigurojë edhe 70 automjete për transportin e pjesëmarrësve të konferencës në këtë vend. Mirëpo, bëhet fjalë për organizimin e automjeteve, jo për aeroplanët, nëse gjykojmë sipas sasisë që ka nxjerrë ministria./alfa.mk