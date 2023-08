“Luftëtarët e lirisë” që përhapin lajme të rreme për para janë kapur në flagrancë, por nuk e pranojnë. Pas zbulimit skandaloz se media pro-qeveritare, gjegjësisht pronari i saj Jabir Deralla, sponsorizoi një video të rreme të postuar në Facebook për të shkatërruar reputacionin e nënkryetarit të VMRO DPMNE-së dhe partisë, reklamat përfunduan menjëherë. Por reagimet e ashpra nga gazetarët nuk kanë të sosur, për shkak të premtimeve të vazhdueshme të qeverisë për të luftuar lajmet e rreme, të cilat në fakt i praktikon vetë, analizon TV “Alfa”.

Redaktori i emisionit, Jovica Paunovski, në të cilin mysafir ishte nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolloski, nga ku janë prerë, ngjitur dhe montuar pjesë të bisedës, ka shkruar se video e marrë nga intervista e tij është false. dhe redaktuar.

“Si redaktore dhe drejtuese e emisionit, ndjej përgjegjësinë të theksoj se është një video false. I ftuari në emision nuk i ka shprehur këto pikëpamje! Është për të ardhur keq që individë e shkatërrojnë gazetarinë në shërbim të partisë, dhe para publikut paraqiten si luftëtarë të lajmeve të rreme”, ka shkruar Paunovski.

Shoqata e Gazetarëve dënon çdo shpërndarje të lajmeve të rreme. Ata thonë se në epokën e dezinformatave dhe lajmeve të dëmshme në Maqedoni, eksponentët partiakë janë përgjithësisht në krye dhe këtë e kemi parë edhe në të kaluarën, por edhe tani, dhe kjo zakonisht ndodh kur rriten tensionet politike në vend.

Kështu ka qenë edhe kur u votua Marrëveshja e Prespës, atëherë kur vendi u anëtarësua në NATO dhe e shohim që ka një tendencë të ngjashme edhe tani. Theksojmë se etiketimi i njerëzve dhe përhapja e dezinformatave për kundërshtarin politik, nga një, dy apo palë e tretë, dëmton rëndë klimën politike, por edhe më shumë mund të dëmtojë integritetin profesional dhe reputacionin e gazetarëve, duke kontribuar kështu në uljen e besimit. publiku në media, thonë ZNM për “Alfa”.

Nuk ka të ashtuquajturat Organizata që kontrollojnë faktet apo kontrollues faktesh, të cilët përndryshe janë shumë të zëshëm kur vjen puna për të “pështyrë” mbi kritikët e qeverisë.

Në videon e montuar të Derallës, Nikoloski dëgjohet të thotë se ai personalisht dhe partia e tij VMRO-DPMNE janë kundër BE-së, ndërsa në realitet Nikoloski thotë krejt të kundërtën.

Nëse përdoret mjeti i transparencës i Facebook, do të shihet se portali frontline.mk, pjesë e grupit Civil të Xhabir Derallës, qëndron pas numrit të telefonit përmes të cilit është krijuar profili.

Frontline.mk dje pohoi se numri i tyre i telefonit është keqpërdorur për qëllime tendencioze dhe manipuluese për të dëmtuar reputacionin dhe besueshmërinë e tyre. Kushdo që e kupton sadopak se si sponsorizohen postimet në këtë rrjet social, e di se kjo është e pamundur.

Gazetari Kristijan Landov u përgjigj se problemi i përhapjes së lajmeve të rreme është serioz.

“Kjo nuk është një shaka, por një skandal i rëndë. Së shpejti do të shpjegojmë pse. Dhe po, marrëzitë si “Dikush e ka keqpërdorur numrin” nuk kalojnë. Që të mund të sponsorizosh postime politike duhet të verifikohesh me një numër telefoni”, ka shkruar gazetari.

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikollovski, nga ana tjetër, përmes Facebook-ut reagon se “fundi u thye sepse po sponsorizohen lajme të tilla të rreme.

“Shpresoj që pas kësaj, donatorët e tyre, para së gjithash, nga vendet evropiane dhe të tjerët që e financojnë, do të mendojnë seriozisht nëse duhet të vazhdojnë të financojnë krijuesit e lajmeve të rreme për të fituar pikë politike për LSDM-në dhe BDI-në! Cili “luftëtar i lajmeve të rreme” po sponsorizon lajmet e rreme në Facebook”, pyet Nikollovski në postim.

E ndërsa vetë Derala e mohon, me një kontroll të shkurtër të profileve në Facebook “Micko Koçi” dhe “Politikanët” si porositës të reklamave, të cilat janë të lidhura me numrin e telefonit të “Frontline”, shihet se mijëra euro. janë derdhur në propagandë kundër opozitës me lajme të rreme dhe shpifje ndaj atyre që kundërshtojnë kërkesat bullgare dhe ndryshimet kushtetuese. Fjala vjen, portali “Frontline.mk” është pjesë e grupit Shortcut, ku hyjnë disa faqe interneti.