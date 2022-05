Nëse në tetor prisnim rritje të çmimit të naftës prej 4 për qind, tani pritjet për këtë vit janë rreth 50 për qind, ushqimi pritej të ngecë, dhe tani rritje dyshifrore”, tha zëvendësguvernatorja e Bankës Popullore, Ana Mitreska. në një intervistë për “Utrinski brifing”.

Zëvendësguvernatorja, megjithatë, thekson se pas rritjes globale, institucionet ndërkombëtare presin stabilizim të çmimeve të energjisë dhe ushqimeve, përkatësisht inflacionit të importuar, dhe me gjasë presioni më i ulët mbi çmimet do të shkaktojë ndryshim në sjelljen e konsumatorëve. Në përputhje me këto pritje, inflacioni parashikohet të stabilizohet në rreth 3% vitin e ardhshëm.

Lidhur me rritjen e projeksionit të normës së inflacionit për vitin në projeksionet e prillit të Bankës Popullore, zëvendësguvernatorja Mitrevska theksoi se ky është një trend global, si dhe se të njëjtët faktorë të përbashkët ndikojnë në ciklin e inflacionit në të gjitha vendet.

“Pothuajse nuk ka vend pa rritje të inflacionit. Dhjetë për qind mesatarisht është inflacioni në rajon për muajin mars, rreth 11 për qind në prill dhe ka vende që janë dukshëm mbi mesataren. Ka faktorë të përbashkët që ndikojnë në ciklin e inflacionit në të gjitha vendet e botës, veçanërisht në Evropë. Vitin e kaluar ishin efektet e pandemisë, ngadalësimi i zinxhirëve të furnizimit, rritja e kostove të transportit, ndërprerja e zinxhirëve dhe më saktë mospërputhjet e ofertës dhe kërkesës. Kjo u pasua nga rritja e çmimeve të energjisë, veçanërisht e energjisë elektrike, në fund të vitit të kaluar, si rezultat i agjendës së tranzicionit të gjelbër, dhe më pas këto probleme u thelluan edhe më shumë me konfliktin ruso-ukrainas, i cili çoi në mënyrë të pashmangshme në një rritje të çmimet në të gjitha këto produkte. “Këta janë faktorë të përbashkët global që ndikojnë në inflacion”, tha zëvendësguvernatorja Mitreska.

Zëvendësguvernatorja thekson se nëse analizojmë inflacionin tonë mesatar në muajin prill prej 8.4 për qind, gjysma është rezultat i rritjes së çmimeve të ushqimeve.